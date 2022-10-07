Denetimler sırasında belgeleri eksik olan ve kurallara uymayan bazı sürücülere cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da taksicilere yönelik denetim yapıldı - Son Dakika

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