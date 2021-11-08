İstanbul'da taksicilere yönelik denetimler devam ediyor - Son Dakika

Denetimde, çalışma izni ve ruhsat süresi dolan, emniyet kemeri takmayan, evrakı eksik olan taksicilere cezai işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle vatandaşların ve turistlerin yoğun olduğu noktalarda taksicilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Atıf Khan: E-devlet sistemini ülkemize getirmek için Türkiye ile iş birliği yapmak istiyoruz