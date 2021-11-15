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İstanbul'da taksicilere yönelik denetimler devam ediyor - Son Dakika

İstanbul'da taksicilere yönelik denetimler devam ediyor

15.11.2021 14:19
İstanbul'da taksicilere yönelik denetimler devam ediyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle vatandaşların ve turistlerin yoğun olduğu noktalarda taksicilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle vatandaşların ve turistlerin yoğun olduğu noktalarda taksicilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Şişli'de kurulan kontrol noktalarında polis ekipleri taksileri durdurup, evrak incelemesi yaptı.

Taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yapıldı.

Denetimde, çalışma izni ve ruhsat süresi dolan, emniyet kemeri takmayan, evrakı eksik olan taksicilere cezai işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Polis, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da taksicilere yönelik denetimler devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da taksicilere yönelik denetimler devam ediyor - Son Dakika
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