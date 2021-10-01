İstanbul'da taksicilere yönelik denetimler sürüyor - Son Dakika

İstanbul'da taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Beyoğlu ve Kadıköy'de kurdukları kontrol noktalarında taksicileri denetledi.
Denetim kapsamında polis ekipleri, tek tek araçları durdurup sürücülerin belgelerini inceledi.
İki ilçede uygulama kapsamında taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yapıldı.
Denetimlerde çalışma izni ve ruhsat süresi dolan, emniyet kemeri takmayan, evrakları eksik olan taksicilere ceza yazıldı.
Kaynak: AA
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