İstanbul'da Taksicinin "Hırsızlığa Teşebbüs ve Cinsel Saldırı" Davası

İstanbul'da bir turisti taciz ettiği ve fazla para aldığına yönelik video görüntüsüyle gündeme gelen taksici Birol Topal, "nitelikli hırsızlığa teşebbüs" suçundan 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul'da bir turisti taciz ettiği ve fazla para aldığına yönelik video görüntüsüyle gündeme gelen taksici Birol Topal, "nitelikli hırsızlığa teşebbüs" suçundan 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Mahkeme müştekinin "Cinsel saldırı" suçu yönünden şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle davanın düşmesine karar verdi.



İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Birol Topal ve avukatı katıldı. Tayland uyruklu müşteki Nioon Sonthu ise duruşmaya gelmedi.



Duruşmada, taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı belirtilerek, sanık Topal'a karar verilmeden önce son kez savunma yapıp yapmayacağı soruldu.



"Refleks olarak eli değmiş olabilir"



Savunma yapan Topal, Mecidiyeköy'deki bir alışveriş merkezinin önünden aldığı yolcudan iddia edildiği gibi 80 lira değil, sadece 30 lira aldığını ve kadına taciz etme amacıyla yaklaşmadığını öne sürdü.



Turistle şakalaştığını iddia eden Topal, "Ancak olay daha sonra farklı bir boyuta geldi. Müşteki, tutuklandığım zaman ailemle görüşüp uzlaşmak için 10 bin lira para almış. Uzlaşma raporu düzenlenirken, yurt dışında olduğunu belirterek 20 bin lira daha istemiş ve 'yoksa uzlaşmam' demiş. Parayı ödemedik. Oysa o dönem Türkiye'de olduğuna dair deliller var. Büyük bir zarar içindeyim." dedi.



Sanık avukatı da müştekinin 100 lira para ödediğini ve müvekkilinin önce 20, daha sonra da 50 lirasını geri verdiğini belirterek, "Nitelikli hırsızlık suçu oluşmamıştır, yasada belirtilen olaylar yaşanmamıştır. Cinsel saldırı yönünden ise müvekkilim bu amaçla hareket etmemiştir. Refleks olarak müştekiye eli değmiş olabilir. Zaten müşteki de bu suçlamayla ilgili şikayetini geri çekmiştir." ifadesini kullandı.



Müvekkilinin şikayetçiye 10 bin lira para ödediğine dair makbuzları mahkemeye sunan avukat, şunları söyledi:



"Bu konuda uzlaşma sağlanmıştır. Ancak daha sonraki süreçte, önce 10 bin dolar, ardından 20 bin lira daha para istemiştir. Müvekkilim bunu kabul etmemiştir. Uzlaşma gerçekleşmiş sayılmalıdır. 20 bin lira daha isteyince uzlaşma sağlanamamıştır. Cinsel saldırı yönünden davanın düşürülmesi ve beraat talebim vardır."



"Çok sayıda ertelenmiş davan var"



Duruşmada karar verileceği belirtilerek sanık Topal'a son sözü soruldu.



Topal da yurt dışında olan müştekiye uçak bileti ve yol masrafını ödemek istediğini ancak müştekinin bunu kabul etmediğini belirterek, müştekinin 20 bin lira istemesi üzerine uzlaşamadıklarını savundu.



Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Birol Topal'ın, "nitelikli hırsızlığa teşebbüs" suçundan 1 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.



Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen herhangi bir indirim yoluna gitmeyen mahkeme, sanık hakkında daha önce İstanbul'daki 4 ayrı mahkemede verilmiş kararların ertelendiğine işaret ederek, verilen cezanın hükmünün açıklanmasını geriye bırakmadı.



Sanık Topal hakkında, "cinsel saldırı" suçu yönünden açılan davanın, şikayetçi Nioon Sonthu'nun şikayetini geri çekmesi nedeniyle düşürülmesine karar veren mahkeme, ertelenmiş diğer kararlar yönünden ilgili mahkemelere ihbarda bulunulmasını da hükme bağladı.



Kararını açıkladıktan sonra sanığa yönelik konuşan hakim, "Ertelenmiş çok sayıda davan var. Bu kararın kesinleşirse o davalarda verilen kararların hepsi açıklanır. 7 gün içinde itiraz etme süren var." dedi.



-İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddeti Önleme Bürosunca hazırlanan iddianamede, müşteki Nioon Sonthu'nun Beşiktaş'a gitmek için taksiye bindiği, bu sırada taksici olan sanık Birol Topal'ın önce 60 liraya gidebileceğini söylediği ancak turistin daha önce aynı mesafeye 30 liraya gittiğini söylemesi üzerine bu ücreti kabul ederek anlaştığı belirtiliyordu.



İddianamede, turist kadının arka koltuğa oturmak istediği ama zanlı taksicinin ısrarı üzerine ön koltuğa geçtiği ifade edilerek, sürücünün taksimetreyi açmadığı, yola çıktıklarında müştekiyle arkadaş olmak istediğini söylediği ve ardından turist kadının elini zorla tutarak okşadığı aktarılıyordu.



Sanık Topal'ın, turistten Instagram hesabını istemesi üzerine müştekinin taksiden inmek istediği ve ardından taksi ücreti için 100 lira verdiğinin görüldüğü belirtilen iddianamede, sanığın turist kadınla 30 liraya anlaşmasına rağmen taksicinin aldığı 100 lira üstü olarak 20 lira geri verdiği kaydediliyordu.



İddianamede, bu anlatılan olayların turist tarafından cep telefonu ile çekildiği vurgulanarak, söz konusu çekimde müştekiye karşı cinsel saldırıda bulunan sanığın 100 lira alıp 20 lira geri verdiğine anlarında görüntüler de yer aldığı belirtiliyordu.



İddianamede, sanık taksici Birol Topal'ın "cinsel saldırı ve nitelikli hırsızlığa teşebbüs" suçlarından 12,5 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.



Şikayet üzerine tutuklanan Birol Topal, 11 Aralık 2018 tarihli duruşmada, müştekinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine tahliye edilmişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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