Taksimetreyi açmayan şoför tarafından tacize uğrayan Bali uyruklu kadın o anları cep telefonuyla kaydetti - Son Dakika
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Taksimetreyi açmayan şoför tarafından tacize uğrayan Bali uyruklu kadın o anları cep telefonuyla kaydetti

29.06.2023 12:00

Şişli'de bindiği taksinin şoförü tarafından 'para önemli değil' diyerek önce sözlü tacize ve ardından da sarkıntılığa uğrayan Bali uyruklu kadın o anları anlattı. Güzellik uzmanı olduğu öğrenilen Ayu Girianjani, 'Yoldayken taksimetrenin açık olmadığını görünce ben de kendisine sordum. Adam bana neler neler söyledi. Bu durum benim için hiç normal değil' dedi.

İstanbul Şişli'de bindiği taksinin şoförü tarafından "Para önemli değil" diyerek önce sözlü tacize ve ardından da sarkıntılığa uğrayan Bali uyruklu kadın o anları anlattı. Güzellik uzmanı olduğu öğrenilen Ayu Girianjani, "Adam bana neler neler söyledi. Ben de o şekilde cevap verdim. Neden video çektim, çünkü bu durum benim için hiç normal değil" dedi.

TASİMETREYİ DE AÇMAMIŞ

Galata Köprüsü üzerinde geçtiğimiz pazartesi günü saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda; 5 senedir Türkiye'de yaşayan ve Endonezya'nın Bali adası uyruklu olan güzellik uzmanı Ayu Girianjani (27), alışveriş yapmak üzere Şişli'den taksiye bindi. Genç kadın, yolculuk yaptığı esnada taksimetrenin açık olmadığını görmesi üzerine taksiciye neden açmadığını sordu. Taksici şahıs da kadına laf atmaya başladı.

İstanbul'da taksicinin sarkıntılık ettiği Balili kadın konuştu: Bana neler neler söyledi

O ANLARI CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Kadının rahatsız olmasına rağmen sarkıntılığa devam eden taksici, "Para önemli değil" diyerek de sözlü tacizde bulundu. Eminönü'nde taksiden inen Girianjani, 100 lira ödeme yaptı. Yaşanan o anları kadın cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Genç kadının ise olayla ilgili şikayette bulunmadığı öğrenildi.

İstanbul'da taksicinin sarkıntılık ettiği Balili kadın konuştu: Bana neler neler söyledi

"ADAM BANA NELER NELER SÖYLEDİ"

Yaşanan olayla ilgili konuşan Ayu Girianjani, "Ben o gün taksiye bindim. Şişli'den Eminönü'ne doğru gidiyordum. Yoldayken taksimetrenin açık olmadığını görünce ben de kendisine sordum. Adam bana neler neler söyledi. Ben de o şekilde cevap verdim. Neden video çektim, çünkü bu durum benim için hiç normal değil. Kendim için paylaştım" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Erkan Akkaya: Nedir bu arkadaş, bitmeyecekmi bu tip taksiciler,önüne gelen taksici oluyor Türkiye’de sonuç bu işte Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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İstanbul'da taksiciden akıl almaz sarkıntılık: 'Para önemli değil' İstanbul'da taksiciden akıl almaz sarkıntılık: 'Para önemli değil'

İstanbul, Eminönü, Türkiye, Şişli, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Taksimetreyi açmayan şoför tarafından tacize uğrayan Bali uyruklu kadın o anları cep telefonuyla kaydetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksimetreyi açmayan şoför tarafından tacize uğrayan Bali uyruklu kadın o anları cep telefonuyla kaydetti - Son Dakika
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