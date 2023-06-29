Taksimetreyi açmayan şoför tarafından tacize uğrayan Bali uyruklu kadın o anları cep telefonuyla kaydetti

İstanbul Şişli'de bindiği taksinin şoförü tarafından "Para önemli değil" diyerek önce sözlü tacize ve ardından da sarkıntılığa uğrayan Bali uyruklu kadın o anları anlattı. Güzellik uzmanı olduğu öğrenilen Ayu Girianjani, "Adam bana neler neler söyledi. Ben de o şekilde cevap verdim. Neden video çektim, çünkü bu durum benim için hiç normal değil" dedi.

TASİMETREYİ DE AÇMAMIŞ

Galata Köprüsü üzerinde geçtiğimiz pazartesi günü saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda; 5 senedir Türkiye'de yaşayan ve Endonezya'nın Bali adası uyruklu olan güzellik uzmanı Ayu Girianjani (27), alışveriş yapmak üzere Şişli'den taksiye bindi. Genç kadın, yolculuk yaptığı esnada taksimetrenin açık olmadığını görmesi üzerine taksiciye neden açmadığını sordu. Taksici şahıs da kadına laf atmaya başladı.

O ANLARI CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Kadının rahatsız olmasına rağmen sarkıntılığa devam eden taksici, "Para önemli değil" diyerek de sözlü tacizde bulundu. Eminönü'nde taksiden inen Girianjani, 100 lira ödeme yaptı. Yaşanan o anları kadın cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Genç kadının ise olayla ilgili şikayette bulunmadığı öğrenildi.

"ADAM BANA NELER NELER SÖYLEDİ"

Yaşanan olayla ilgili konuşan Ayu Girianjani, "Ben o gün taksiye bindim. Şişli'den Eminönü'ne doğru gidiyordum. Yoldayken taksimetrenin açık olmadığını görünce ben de kendisine sordum. Adam bana neler neler söyledi. Ben de o şekilde cevap verdim. Neden video çektim, çünkü bu durum benim için hiç normal değil. Kendim için paylaştım" dedi.