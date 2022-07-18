İstanbul'da taksiciye silahlı saldırı! Kısa mesafe giden yolcu indi bindi ücretini fazla bulunca taksiyi boynundan vurdu - Son Dakika
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İstanbul'da taksiciye silahlı saldırı! Kısa mesafe giden yolcu indi bindi ücretini fazla bulunca taksiyi boynundan vurdu

18.07.2022 12:23

Ataşehir ilçesinde kısa mesafe giden bir yolcu, taksicinin istediği 28 TL'yi fazla bulması sonrası taksiciyle tartıştı. Taksicinin aracıyla kaçmasının ardından silahını çeken sürücü, taksiciye doğru ateş açtı. Kurşunlar boynuna isabet eden taksici, 2 hafta yoğun bakımda kaldı. Yüzde 40 oranında görme yetisini kaybeden taksi şoförünün gözlerinden ameliyat olacağı, işinin başına dönme süresininse 1 yıl süreceği öğrenildi.

Ataşehir'de geçtiğimiz aylarda meydana gelen olaya göre taksi şoförü Tuncay Matyalman Fikirtepe Mahallesi'nden aldığı müşterisini Ataşehir'de Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir AVM'ye bıraktı. Dönüşte kavşakta el kaldıran başka bir yolcuyu alarak Atatürk Caddesi'ne getirdi. Taksi şoförü Matyalman, indi bindi ücretinden dolayı kısa mesafe yolcusu Y.K.'dan 28 TL ücret talep etti. Taksi şoförünün fazla para isteyerek dolandırdığını iddia eden şüpheli Y.K. ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.

İndi bindi ücretini fazla bulan yolcu, silahını çekip taksiciyi boynundan vurdu

KABZASIYLA KAFASINA VURDU, ARDINDAN ATEŞ ETTİ

Şüpheli Y. K. yanında bulunan tabancasının kabzasıyla taksi şoförünün kafasına vurdu. Tabancayı gören taksi şoförü Tuncay Matyalman aracıyla kaçmaya çalıştı. Şüpheli Y. K. kaçan taksi şoförüne arkadan 3 el ateş etti. Kurşunların hedefi olan taksici boyun kısmından yaralandı. Şüpheli Y.K. ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan taksi şoförü Matyalman, yaklaşık 2 hafta yoğun bakımda kaldı. Yüzde 40 oranında görme yetisini kaybeden taksi şoförünün gözlerinden ameliyat olacağı, işinin başına dönme süresinin 1 yıl süreceği öğrenildi.

İndi bindi ücretini fazla bulan yolcu, silahını çekip taksiciyi boynundan vurdu

"ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYOR"

Olayla ilgili konuşan Tuncay Matyalman, Fikirtepe'den yolcumu alarak Ataşehir'de bulunan bir AVM'ye bıraktım. Dönüşte kavşakta el kaldıran başka bir yolcuyu alarak yakında olan Atatürk Caddesine getirdim. Taksi metre 20 TL gösterdi. İndi bindi ücretinden dolayı 28 TL ücret talep ettim. Kısa mesafe yolcusu duruma sinirlenerek onu dolandırdığımı zannetti. Belinden çıkardığını tabancanın kabzasıyla başıma vurdu. Bana ateş açacağını düşünerek taksiyle kaçmaya çalıştım. Arkadan bana 3 el ateş açtı. Kurşunlardan biri boynumdan girdi. Ameliyat sonrası kurşun çıkarıldı. Yaklaşık 2 hafta yoğun bakımda kaldım. Gözlerimden ameliyat olacağım. 2 aydır çalışmıyorum, tam anlamıyla sağlığıma kavuşmam 1 yıl sürecek. Mahkeme sürecimiz devam ediyor. Şüpheli şahıs hala yakalanmadı, şahıs elini kolunu sallayarak geziyor" diye konuştu.

İndi bindi ücretini fazla bulan yolcu, silahını çekip taksiciyi boynundan vurdu
YORUMLAR
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Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden kadının midesinden 158 adet metal çıktı! Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden kadının midesinden 158 adet metal çıktı! Ataşehir'de takside 'indi bindi ücreti' dehşeti Ataşehir'de takside 'indi bindi ücreti' dehşeti
Kaynak: İHA

Ameliyat, Ataşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da taksiciye silahlı saldırı! Kısa mesafe giden yolcu indi bindi ücretini fazla bulunca taksiyi boynundan vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da taksiciye silahlı saldırı! Kısa mesafe giden yolcu indi bindi ücretini fazla bulunca taksiyi boynundan vurdu - Son Dakika
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