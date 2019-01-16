Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Taksiciyi Gasp Eden Dhkp-C'liler Yakalandı

İstanbul'da Taksiciyi Gasp Eden Dhkp-C'liler Yakalandı

2 saat önce

İstanbul'da, bir taksi şoförünü gasp ettiği ileri sürülen 4 kişi yakalandı.

İstanbul'da Taksiciyi Gasp Eden Dhkp-C'liler Yakalandı, System.String[]
İstanbul'da, bir taksi şoförünü gasp ettiği ileri sürülen 4 kişi yakalandı. Yakalananların terör örgütü DHKP-C üyesi oldukları ve sürücüyü daha önce de örgüt adına tehdit ettikleri öne sürüldü. Edinilen bilgilere göre, Sultangazi'de geçtiğimiz günlerde DHKP-C üyelerince tehdit edilerek gasp edildiğini ileri süren bir taksi sürücüsü, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tehdit ve gasp olayına karıştıkları iddia edilen B.Ç., R.Y., D.B. ve B.Ö. isimli 4 şüpheliyi tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından operasyonla gözaltına alınan 4 şüpheli, polisteki sorgularının ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Yakalananların terör örgütü DHKP-C üyesi oldukları ve sürücüyü daha önce de örgüt adına tehdit ettikleri öne sürüldü. Zanlıların 4'ü de tutuklanarak cezaevine konuldu.

(Sadık Kahraman/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:41 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul Havalimanı'na Büyük Taşınma 3 Mart'tan Sonra Başlayacak İstanbul'da Binlerce Uber Aracı Otoparklarda Çürüyor

İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı Başına 300 Bin Lira Ödül Konulan Terörist, Teslim Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 11:41:51. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Taksiciyi Gasp Eden Dhkp-C'liler Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]