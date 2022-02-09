Üye Girişi
Taksiciyle kadın yolcular arasında tartışma yaşandı - Son Dakika

Taksiciyle kadın yolcular arasında tartışma yaşandı

09.02.2022 15:16
Taksiciyle kadın yolcular arasında tartışma yaşandı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir taksi sürücüsü "kısa mesafe" olduğu gerekçesiyle tartıştığı kadın yolcuyu zorla aracından indirdi.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir taksi sürücüsü "kısa mesafe" olduğu gerekçesiyle tartıştığı kadın yolcuyu zorla aracından indirdi.

Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Caddesi'nde seyreden, ismi henüz öğrenilemeyen 34 TFJ 67 plakalı taksinin sürücüsü, aracına aldığı 2 kadın müşteriyi mesafenin kısa olduğu gerekçesiyle aracından indirmek istedi.

Kadın yolcular, sürücünün kendilerini indirmeye çalıştığı ana caddenin trafik açısından tehlikeli olduğunu belirterek, taksiciden kendilerini yolun sağında indirmesini talep etti.

Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen taksici, tartıştığı yolculardan birisini zorla araçtan indirdi. Diğer kadın yolcu da durumu görerek taksiden indi.

Taksici ile müşterileri arasında yaşanan tartışma, cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

Taksi şoförünün çalışma kartı iptal edildi

Taksi müşterilerinden Şilan Gürbey, hava soğuk olduğu için taksi kullanmak istediklerini ancak geçen taksilerin sürücülerinin nereye gideceklerini sorduktan sonra kendilerini almadığını anlattı.

Bindikleri takside de sürücünün kaba davranışlar sergilediğini belirten Gürbey, şoförün kendilerini trafiğin yoğun olduğu caddenin ortasında indirmek istediğini, inmedikleri için de ağır küfürlere maruz kaldıklarını öne sürdü.

Şilan Gürbey, sürücü hakkında ilgili yerlere şikayette bulunduklarını, ayrıca yasal işlem de başlatacaklarını söyledi.

Görüntülerin ardından kimliği tespit edilen taksi sürücüsünün çalışma kartı iptal edilirken, aracı da bağlandı.

YORUMLAR
500

Mahmutbey, İstanbul, Bağcılar, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taksiciyle kadın yolcular arasında tartışma yaşandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:54 Yenilgi sonrası Fenerbahçe'de fatura 3 yıldız futbolcuya çıktı
15:49 Kemal Kılıçdaroğlu: Sevgili halkım, saat 22.00'de sizi evime davet ediyorum
15:44 Birbirlerine çok yakıştırılıyorlardı! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'dan kötü haber
15:44 Yarı çıplak kadın garsonlar ortalığı karıştırdı! Belediye şikayet üzerine restoranı kapattı
15:35 Oğlum dizisinin konusu nedir? Kaan'ın başına neler geliyor?
15:17 İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 100 zam mı geliyor? Başındaki isim yanıtladı: Oranı minimumda tutacağız!
15:11 Böbreğini vererek yaşattığı sevgilisi, hayata döner dönmez mutluluğu başka kadınlarda aradı!
15:07 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Asya'yı nasıl bir sürpriz bekliyor
15:04 Dünyanın ayrı düşünemediği çift, daha fazla ayrı kalamadı: Hande Erçel ve Kerem Bürsin yine beraber!
15:01 Falyalı cinayetinin ilk polis raporu: 31 el ateş edildi, otopsi bugün! Şüpheli 2 gün tedbiren tutuklu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 16:01:33. #1.11#
SON DAKİKA: Taksiciyle kadın yolcular arasında tartışma yaşandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement