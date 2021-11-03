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İSTANBUL'DA TAKSİLERDEN İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER; AT YARIŞI İZLEYEN FAZLA YOLCU TAŞIYAN - Son Dakika

İSTANBUL'DA TAKSİLERDEN İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER; AT YARIŞI İZLEYEN FAZLA YOLCU TAŞIYAN

03.11.2021 13:29

İstanbul'da, taksilere yönelik yapılan denetimlere rağmen görüntüler değişmiyor.

İstanbul'da, taksilere yönelik yapılan denetimlere rağmen görüntüler değişmiyor. Esenyurt'ta, taksisine müşteri alan taksi sürücüsü, direksiyon başında at yarışı izledi. Bir başka görüntüde ise Beşiktaş'ta taksiye alınan fazla yolcular cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul'da taksilere yönelik artan şikayetlerle, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından taksilere denetimler sıklaştırıldı. Geçtiğimiz günlerde Esenyurt ve Beşiktaş'ta kameralara yansıyan ilginç görüntülerde yaşanan olaylar denetimlere rağmen manzaranın değişmediğini gösterdi. Esenyurt'ta, taksiye yolcu alan şoför, taksisinde çocukların olmasına rağmen yoğun trafikte cep telefonundan at yarışı izledi. Taksicinin bir eliyle direksiyonu tutup diğer eliyle at yarışı izleyerek kendisini, yolcusunu ve diğer sürücüleri tehlikeye attığı o anlar ise müşterisi tarafından saniye saniye görüntülendi. Taksicinin maskesini de aynaya astığı görüldü.

Beşiktaş Dolmabahçe'de cep telefonu kamerasına yansıyan diğer bir görüntüde ise bir taksinin fazla yolcu aldığı görüldü. Takside yolcular üst üste binerken bazı yolcuların kafalarını camdan çıkardıkları görüldü.

İSTANBUL'DA TAKSİLERDEN İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER; AT YARIŞI İZLEYEN FAZLA YOLCU TAŞIYAN
İSTANBUL'DA TAKSİLERDEN İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER; AT YARIŞI İZLEYEN FAZLA YOLCU TAŞIYAN
İSTANBUL'DA TAKSİLERDEN İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER; AT YARIŞI İZLEYEN FAZLA YOLCU TAŞIYAN
İSTANBUL'DA TAKSİLERDEN İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER; AT YARIŞI İZLEYEN FAZLA YOLCU TAŞIYAN
İSTANBUL'DA TAKSİLERDEN İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER; AT YARIŞI İZLEYEN FAZLA YOLCU TAŞIYAN

Esenyurt, Beşiktaş, İstanbul, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA TAKSİLERDEN İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER; AT YARIŞI İZLEYEN FAZLA YOLCU TAŞIYAN - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL'DA TAKSİLERDEN İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER; AT YARIŞI İZLEYEN FAZLA YOLCU TAŞIYAN - Son Dakika
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