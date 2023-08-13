İstanbul'da Taksimetre Zammı Sonrası Taksiciler Merkezlere Akın Etti - Son Dakika
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İstanbul'da Taksimetre Zammı Sonrası Taksiciler Merkezlere Akın Etti

Son Güncelleme: 13.08.2023 20:07

İstanbul'da taksimetrelere yapılan yüzde 51.52'lik zam kararının ardından taksiciler, taksimetre güncellemesi yapan merkezlere akın etti. Taksimetre zamları gece yarısından itibaren geçerli olacak. Taksiciler, güncellenmiş fiyatlar üzerinden hizmet vermeye başlayacak. Güncelleme işlemi yarın akşam 19.00'a kadar sürecek.

Taksimetre güncelleme işleminde son güne gelindi

İSTANBUL - Taksimetrelere yapılan zamların ardından taksiciler soluğu taksimetre tamir ve ayar yerlerinde aldı. Taksimetreye yapılan zam ise gece yarısından itibaren geçerli olacak.

İstanbul büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen UKOME (Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü) toplantısının ardından taksimetrelere yapılacak olan zam miktarını yüzde 51.52 olarak belirlenmişti. Karar resmi gazetede açıklanmasının ardından taksi sahipleri çarşamba günü itibarı ile taksimetre zamlarının güncellenmesi için soluğu taksimetre tamir ve güncelleme yapan yerlerde aldı. TETAŞ firması teknikerleri tarafından yapılan güncellemenin ardından taksi sahipleri bu gece 00.00 itibarı ile güncellenmiş fiyatlar üzerinden hizmet verecek. Yapılan güncelleme işleminin ise yarın akşam 19.00'a kadar süreceği öğrenildi.

"Taksimetre ayarlarını yapıyoruz"

TETAŞ Teknikeri Emirhan Keskin, "Taksimetre ayarlarını yapıyoruz. Çarşamba günü akşam başladık. Şu an itibarı ile ise yaklaşık 2 bin 700 kişiye yaptık. Sarı siyah taksilerimiz var. Geriye 2 bin tane daha araç bekliyoruz. Yarın akşam 19.00'a kadar da açığız. Taksici arkadaşlar gece saat 00.00 saatinde ise güncellemelerini yaptıklarında yeni tarifelerine başlamış olacaklar" dedi.

"Taksimetre ayarımızı yaptırmaya geldik"

Taksi sahibi Ata Hasdemir, "Babam ile beraber taksicilik yapıyorum. Bugün taksimetre ayarımızı yaptırmaya geldik. Hayırlı olsun inşallah bütün İstanbul'a. İnşallah kazancı bereketiyle beraber gelir" şeklinde konuştu

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel İstanbul'da Taksimetre Zammı Sonrası Taksiciler Merkezlere Akın Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Taksimetre Zammı Sonrası Taksiciler Merkezlere Akın Etti - Son Dakika
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