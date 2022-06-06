İstanbul'da taksinin çarptığı bisikletli hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika
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İstanbul'da taksinin çarptığı bisikletli hastanede yaşamını yitirdi

06.06.2022 09:25

İstanbul Arnavutköy'de meydana gelen kazada taksinin çarpması sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olaya sebep olan taksi sürücüsü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı'na doğru ilerleyen iki bisiklet kullanıcısından birine girişteki yan yolda taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Murat Albayrak ağır yaralandı.

KALP MASAJI YAPTILAR

Bu sırada havalimanına giden 2 sürücü, hemşire ve doktor olduklarını belirterek, yaralıya bir süre kalp masajı yaptı.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Gözaltına alınan taksi şoförü ise emniyete götürüldü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Albayrak'ın cenazesinin, memleketi Samsun'a gönderileceği öğrenildi.

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Kaza geçiren bisikletliye yoldan geçen doktor ve hemşire müdahale etti Kaza geçiren bisikletliye yoldan geçen doktor ve hemşire müdahale etti İstanbul'da kaza geçiren bisikletliye yoldan geçen doktor ve hemşire müdahale etti İstanbul'da kaza geçiren bisikletliye yoldan geçen doktor ve hemşire müdahale etti
Kaynak: AA

İstanbul Havalimanı, Murat Albayrak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da taksinin çarptığı bisikletli hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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