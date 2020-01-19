İstanbul'da taksinin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da taksinin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

İstanbul'da taksinin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

20 dakika önce

Beylikdüzü ilçesinde, kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan taksinin şoförü ile yolcusu yaralandı.

İstanbul'da taksinin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, System.String[]

Beylikdüzü ilçesinde, kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan taksinin şoförü ile yolcusu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'ndan Edirne istikametine giden Hüseyin T. yönetimindeki 34 TEY 49 plakalı taksi, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Kazada yaralanan Hüseyin T. ile Nijeryalı yolcusu M.L, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirne yönünde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

D-100 Karayolu, Beylikdüzü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 05:38 Kaynak: AA
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