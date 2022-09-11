İstanbul'da Fulya'dan Beşiktaş'a gitmek için taksiye binen 2 kadın yolcu, şoförün yoldan geçen şortlu bir kadının fotoğrafını çektiğini iddia etti.
Yolcuların bunun bir taciz olduğunu ve telefonunu göstermesini istemesi üzerine şoför "Taciz değil hanımefendi. Telefonumu gösteremem" diye yanıt verdi. Daha sonra yolcular, şoförün telefonunda son çektiği görüntüleri çektiğini iddia ederek yanlarından geçtikleri polislerden yardım istediler.
Bu anlar anbean yolcular tarafından kaydedilirken şoförün kadın yolcuların "İmdat" diye bağırmasına rağmen durmaması ve daha sonra bir polisin taksiyi takip ederek aracı durdurması da kameraya yansıdı.
Görüntüler İstanbul Duysun isimli Twitter sayfasında paylaşılarak kısa sürede gündem oldu. Sayfanın paylaştığı bilgiye göre, taksiciye dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle polise mukavemetten tutanak tutulup tutuklanma sevki ile adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul'da taksideki 2 kadın yolcunun taciz iddiası! 'İmdat' diye bağırıp polisten yardım istediler - Son Dakika