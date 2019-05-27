İstanbul'da Taksiyle Kısa Mesafe Kâbusu
9 dakika önce
İstanbul'da kısa mesafe yolculuk, hem taksicilerin hem de yolcular açısından bir kabusa dönüşebiliyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 09:02
İstanbul'da kısa mesafe yolculuk, hem taksicilerin hem de yolcular açısından bir kabusa dönüşebiliyor. Tıpı Uğur Arıcı'da olduğu gibi. Arıcı, kendisini kısa mesafe olduğu için aracına almayan taksiciyi videoya çekince darp edildi... Peki taksiciler neden kısa mesefa yolcusu almak istemiyor?
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