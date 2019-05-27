Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Taksiyle Kısa Mesafe Kâbusu

İstanbul'da Taksiyle Kısa Mesafe Kâbusu

9 dakika önce

İstanbul'da kısa mesafe yolculuk, hem taksicilerin hem de yolcular açısından bir kabusa dönüşebiliyor.

İstanbul'da kısa mesafe yolculuk, hem taksicilerin hem de yolcular açısından bir kabusa dönüşebiliyor. Tıpı Uğur Arıcı'da olduğu gibi. Arıcı, kendisini kısa mesafe olduğu için aracına almayan taksiciyi videoya çekince darp edildi... Peki taksiciler neden kısa mesefa yolcusu almak istemiyor?
İstanbul'da Taksiyle Kısa Mesafe Kâbusu
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 09:02 
İstanbul, Güncel
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