Ticari taksiyle "torbacı"lara uyuşturucu satışına devriye polisinden suçüstü - Son Dakika
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Ticari taksiyle "torbacı"lara uyuşturucu satışına devriye polisinden suçüstü

12.10.2022 13:04

İstanbul Eyüpsultan'da, taksiyle akaryakıt istasyonunda uyuşturucu satışı yaptıkları sırada devriye yapan polis ekiplerince suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Eyüpsultan'da, taksiyle akaryakıt istasyonunda uyuşturucu satışı yaptıkları sırada devriye yapan polis ekiplerince suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, TEM Otoyolu'ndan ticari taksiyle Göktürk'e gelen bir şüphelinin bölgedeki "torbacı" diye tabir edilen kişilere dikkat çekmemek için petrol ofislerinde uyuşturucu madde sattığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, uyuşturucunun, taksiyle mahalledeki bir akaryakıt istasyonuna gelen M.O.T. ile H.S. tarafından V.S'ye siyah poşet içerisinde verildiğini belirledi.

Şüpheliyi takibe alan ekipler, 2. Kayın Sokak'ta yakaladıkları V.S'nin üzerinde yaptıkları aramada koku geçirmeyen kilitli 27 poşet içerisinde satışa hazır 146 gram esrar ele geçirdi.

Taksiyi de izlemeye alan ekipler, aracı akaryakıt istasyonundan çıktıktan sonra durdurdu.

Gözaltına alınacağını anlayan M.O.T, yanındaki şüpheli H.S'den cep telefonunu kırmasını istedi. H.S. de cep telefonunu kırarak bölgeden kaçmaya çalıştı.

Polis ekipleri kovalamacanın ardından şüphelileri yakaladı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Uyuşturucu alışverişi güvenlik kamerasında

Bu arada şüphelilerin uyuşturucu alışverişi güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, bir akaryakıt istasyonuna giren taksiden şüpheli V.S'nin içerisinde uyuşturucu maddelerin bulunduğu poşeti alıp gitmesi yer alıyor.

Kayıtlara, taksinin yolda ekiplerce önünün kesilmesi, kaçmaya çalışan bir şüphelinin etkisiz hale getirilmesi yansıyor.

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Kaynak: AA

Eyüpsultan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ticari taksiyle 'torbacı'lara uyuşturucu satışına devriye polisinden suçüstü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ticari taksiyle "torbacı"lara uyuşturucu satışına devriye polisinden suçüstü - Son Dakika
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