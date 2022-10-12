Ticari taksiyle "torbacı"lara uyuşturucu satışına devriye polisinden suçüstü

İstanbul Eyüpsultan'da, taksiyle akaryakıt istasyonunda uyuşturucu satışı yaptıkları sırada devriye yapan polis ekiplerince suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Eyüpsultan'da, taksiyle akaryakıt istasyonunda uyuşturucu satışı yaptıkları sırada devriye yapan polis ekiplerince suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, TEM Otoyolu'ndan ticari taksiyle Göktürk'e gelen bir şüphelinin bölgedeki "torbacı" diye tabir edilen kişilere dikkat çekmemek için petrol ofislerinde uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, uyuşturucunun, taksiyle mahalledeki bir akaryakıt istasyonuna gelen M.O.T. ile H.S. tarafından V.S'ye siyah poşet içerisinde verildiğini belirledi. Şüpheliyi takibe alan ekipler, 2. Kayın Sokak'ta yakaladıkları V.S'nin üzerinde yaptıkları aramada koku geçirmeyen kilitli 27 poşet içerisinde satışa hazır 146 gram esrar ele geçirdi. Taksiyi de izlemeye alan ekipler, aracı akaryakıt istasyonundan çıktıktan sonra durdurdu. Gözaltına alınacağını anlayan M.O.T, yanındaki şüpheli H.S'den cep telefonunu kırmasını istedi. H.S. de cep telefonunu kırarak bölgeden kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri kovalamacanın ardından şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Uyuşturucu alışverişi güvenlik kamerasında Bu arada şüphelilerin uyuşturucu alışverişi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir akaryakıt istasyonuna giren taksiden şüpheli V.S'nin içerisinde uyuşturucu maddelerin bulunduğu poşeti alıp gitmesi yer alıyor. Kayıtlara, taksinin yolda ekiplerce önünün kesilmesi, kaçmaya çalışan bir şüphelinin etkisiz hale getirilmesi yansıyor.

İmamoğlu, Eyüpsultan'da Pazara Gitti: 'Bu Ekonomide, Enflasyonun Farkı Senin Cebinden, Benim Cebinden, Onun Cebinden Çıkıyor'

Kültür sanat sezonu Tuluyhan Uğurlu konseriyle başladı