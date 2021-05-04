İstanbul'da tam kapanma - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" dolayısıyla İstanbul'da sabah saatlerinde görülen trafik yoğunluğu azaldı.

Türkiye genelinde 81 ilde 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan uygulama, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek.

D-100 kara yolu ile TEM otoyolunda trafikte yoğunluk gözlenmezken, toplu taşıma araçlarında ve duraklarında sakinlik hakim.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinin yanı sıra D-100 kara yolu ve TEM otoyolunda bazı noktalarında polis ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yaptığı denetimlere bağlı olarak kısmi yoğunluk oluşuyor.

Ekipler yaya olarak dışarıda bulunan kişilerin izin belgelerini de kontrol ediyor.

Kartal ve Maltepe sahil şeridinde de sessizlik hakim.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulamasına göre saat 09.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 24 olarak ölçüldü.