"Tam kapanma" öncesi olta balıkçıları sahilde balık tuttu - Son Dakika

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 17 gün sürecek tam kapanma öncesinde İstanbul'da, toplu taşıma araçlarında insan kalabalığı oluşurken, trafikteki yoğunluk da azalmaya başladı.

Olta balıkçıları tüm gün sahilde balık tuttu

Üsküdar sahilindeki olta balıkçıları da tam kapanma uygulaması öncesi sosyal mesafe kuralına uyarak balık tuttu.

Günün erken saatlerinden itibaren Üsküdar sahiline gelen balık tutkunları, tam kapanma saati 19.00'a kadar oltalarını denize attı.

Amatör olta balıkçılığı yapan Oğuz İldeniz, 42 yıldır olta balıkçılığı yaptığını ve balık tutmaktan büyük keyif aldığını söyledi. Tam kapanma öncesi tüm gün balık tuttuğunu belirten İldeniz, denizin diğer günlere nazaran daha bereketli olduğunu dile getirdi.

Balıkçıların sosyal mesafe, maske kurallarına özen gösterdiği ve yaklaşan tam kapanma saatine yakın, zabıta ekiplerinin balıkçıları toplanmaları için uyardıkları görüldü.