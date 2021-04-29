"Tam kapanma" öncesi araç trafiğinde ve metrobüslerde yoğunluk - Son Dakika

Kovid-19 tedbirleri kapsamında bu akşam saat 19.00'da başlayacak 17 günlük tam kapanma öncesinde İstanbul'da alışveriş merkezleri, marketler, pazarlar ve kuaför salonlarında yoğunluk yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda sokağa çıkma kısıtlaması saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Kısıtlamaya saatlerin kaldığı İstanbul'da alışveriş merkezleri, marketler ve semt pazarlarında insan kalabalığı oluştu. Bazı alışveriş merkezlerinin girişinde kuyruklar oluşurken, gıda ve diğer ihtiyaçlarını tamamlamaya çalışanların hareketliliği gözlendi. Marketlerin kasalarında yoğunluk meydana geldi

Semt pazarlarında zabıta ekipleri, vatandaşları Kovid-19 tedbirleri konusunda anonslarla uyardı.

Kuaför ve berber salonları yoğun mesai yaptı

Kısıtlama süresince hizmet veremeyecek olan kuaför ve berber salonları da yoğun bir mesai yaptı.

Üsküdar'da hizmet veren berber salonlarında vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Berber dükkanlarında tıraş olmak ve saç kesimi yaptırmak isteyen vatandaşların hareketliliği gözlendi.

Zabıta ekipleri de berber ve kuaför salonlarında denetim yaptı.

27 yıldır berberlik yaptığını söyleyen Yusuf Demir, Kovid-19 önlemleri kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek randevu sistemiyle çalıştıklarını söyledi.

Tüm gün yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Demir, randevu alan müşterilerine saat 19.00'a kadar hizmet vereceklerini dile getirdi.

Trafik yoğunluğu devam ediyor

Kentte 3 gündür devam eden trafik yoğunluğu akşam saatlerinde de sürüyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 karayolu ve TEM otoyolu Ataşehir mevkisinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

D-100 Ankara istikameti Kadıköy Acıbadem mevkisinden başlayarak Maltepe Esenkent kesimine kadar devam eden trafik yoğunluğu, TEM otoyolunun bağlantı güzergahlarında da oluştu. TEM otoyolu Ankara istikametinde Çamlıca Anadolu Kavşağı'ndan başlayarak Samandıra mevkisine kadar devam eden bir yoğunluk gözleniyor.

Yine Avrupa Yakası'nda da D-100 karayolu ve TEM otoyolu ile bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre saat 17.15 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak kaydedildi.