İstanbul'da tam kapamada ilk cuma namazı kılındı - Son Dakika

İstanbul'da tam kapamada ilk cuma namazı kılındı
30.04.2021 15:02
İstanbul'da tam kapamada ilk cuma namazı kılındı Fatih Camii'nde sosyal mesafe kurullarına uyularak kılınan cuma namazı drone ile havadan görüntülendi Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan 17 günlük tam kapamada İstanbullar, evlerine yakın camilere giderek cuma namazını kıldı.
İstanbul'da tam kapamada ilk cuma namazı kılındı
Fatih Camii'nde sosyal mesafe kurullarına uyularak kılınan cuma namazı drone ile havadan görüntülendi
İSTANBUL - Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan 17 günlük tam kapamada İstanbullar, evlerine yakın camilere giderek cuma namazını kıldı. Fatih Camii'nde sosyal mesafe kurallarına uyularak kılınan cuma namazı drone ile havadan görüntülendi.
Dün akşam saat 19.00'dan itibaren Türkiye genelinde tam kapanmaya gidildi. Vatandaşlar, tam kapanmanın ilk cuma namazını kılmak için evlerine en yakın camilere gitti. Fatih Camii'ne gelen vatandaşlar da cuma namazını eda etti. Tam kapanmanın ilk cuma namazı sosyal mesafenin korunduğu saf düzeninde maskelerle kılındı. Korona virüs tedbirlerine uyularak kılınan cuma namazı drone ile havadan görüntülendi.
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