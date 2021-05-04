İstanbul'da tam kapanmada trafik yoğunluğu - Son Dakika

İstanbul'da tam kapanmada trafik yoğunluğu

04.05.2021 09:25

İstanbul'da tam kapanmaya rağmen sabah saatlerinde yer yer trafik yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor.

İstanbul'da tam kapanmaya rağmen sabah saatlerinde yer yer trafik yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor. Yüzde 20 seviyesini gösteren trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da tam kapanma başladıktan sonraki haftanın ikinci iş gününde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor. TEM Otoyolu Mahmutbey gişeleri istikametinde sabah saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu drone tarafından havadan görüntülendi. Trafik, haftanın ilk iş gününe oranla düşüş gösterse de İBB verilerine göre yüzde 20 seviyesinde seyretti. - İSTANBUL

İstanbul'da tam kapanmada trafik yoğunluğu
İstanbul'da tam kapanmada trafik yoğunluğu
İstanbul'da tam kapanmada trafik yoğunluğu
İstanbul'da tam kapanmada trafik yoğunluğu

İstanbul, Drone, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İstanbul'da tam kapanmada trafik yoğunluğu - Son Dakika


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