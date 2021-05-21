Tam kapanmanın sona ermesiyle berber ve kuaförlerde yoğunluk arttı - Son Dakika

Tam kapanmanın sona ermesiyle berber ve kuaförlerde yoğunluk arttı

21.05.2021 10:57

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinin sona ermesiyle hizmet vermeye başlayan berber ve kuaförlerde iş yoğunluğu arttı.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinin sona ermesiyle hizmet vermeye başlayan berber ve kuaförlerde iş yoğunluğu arttı.

Yurt genelinde 29 Nisan ile 17 Mayıs arasında uygulanan tam kapanma kapsamına berber ve kuaförler de alınmıştı.

İstanbul'da 17 Mayıs Pazartesi "kademeli normalleşme" dönemine geçilmesiyle birlikte kentteki berberler ve kuaförler yeniden hizmet vermeye başladı.

Randevu sistemi ve HES kodu uygulamasıyla vatandaşlara hizmet veren berber ve kuaförlerde iş yoğunluğu yüzde 80 arttı.

AA muhabirine açıklamada bulunan İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda İstanbul'daki berber ve kuaförlerin hizmet verdiğini söyledi.

Hizmet veren işyerlerinin belirlenen kurallara harfiyen uyduğunu belirten Akyüz, "İnsanlar gönül rahatlığıyla hizmet alabilirler. İşyerlerimiz HES kodu ve randevulu hizmet veriyor" dedi.

"Kademeli normalleşme" dönemine geçilmesiyle yeniden hizmet vermeye başladıklarını anlatan Akyüz, şöyle devam etti:

"Tam kapanmada 17 gün hizmet veremedik. Tam kapanma dönemi bayram öncesine de denk geldi. Bayram döneminde de hizmet veremedik. Tam kapanmanın bitmesiyle birlikte berber ve kuaförlerde müşteri yoğunluğu yüzde 80 arttı. Bayram tıraşlarını olamayan vatandaşlar geç de olsa bu dönemde tıraş oluyor. Berber ve kuaförlerde yoğunluğumuz devam ediyor ama gün geçtikçe azalmasın bekliyoruz. Cumartesi ve pazar günü hizmet veremiyoruz. Cumartesi günleri de hizmet verebilmeyi yetkililerden talep ediyoruz. Ayrıca bazı esnaf arkadaşlarımız yasak gün ve saatlerde hizmet veriyor. Bu durum diğer arkadaşlarımızın hakkına girilmesine neden oluyor. Çalışma gün ve saatlerine uymayan esnaflara yaptırımı yapılmasını talep ediyoruz."

Ücretlere zam yapılmayacak

Akyüz, zam yapma gibi bir gündemleri olmadığını da belirterek, "İstanbul'da tam kapanmanın ardından berber ve kuaförlerin ücretinde bir zam yapılmadı. Bu ay 'tam kapandık, zam yapalım' deme gibi bir lüksümüz yok. Zam her yıl başında belirlenir ve o yıl boyunca geçerlidir" diye konuştu.

Destek paketi için teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek paketi kapsamında berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerine de 3 bin lira tutarında hibe verileceğini aktaran Akyüz, "Esnaf önceki uzun süreli kapanışta bayağı zor günler geçirdi. Devletimiz önceki kapanışlarda her ay bize gelir kaybı desteği ve kira desteği verdi. Bu durum merhem oldu. En son Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 3 bin liralık destekten dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu esnafımızın hem dükkan hem de ev kirasına katkı olacak." değerlendirmesini yaptı.

Akyüz, KDV ve stopaj indiriminin uzatılmasının ve daha sonra kalıcı hale getirilmesinin berber esnafı için önemli olduğunu dile getirerek, "Esnafımızın pandemi dönemindeki BAĞKUR primleri ya dondurulmalı ya emekli olacağı döneme aktarılmalı ya da devlet tarafından ödenmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Şükrü Akyüz, berber, kuaför ve güzellik salonu çalışanlarının sürekli insanlarla temas halinde olduğunu ve bu nedenle bir an önce aşılanma takvimine alınılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Fatih'te kuaförlük yapan Ramazan Elaldı ise tam kapanma nedeniyle 17 gün hizmet veremediklerini söyledi.

Bu durumdan ekonomik olarak etkilendiklerine değinen Elaldı, "Tam kapanmanın ardından yeniden hizmet vermeye başladık. Şu anda bir yoğunluk yaşıyoruz. Randevu ile hizmet vermeye devam ediyoruz. Sabahtan akşama kadar bir yoğunluğumuz var. Ayrıca devletimizin yardım paketine de başvurduk. Yardımdan dolayı devletimize teşekkür ederiz. Bu yardım bize nefes aldıracak" şeklinde konuştu.

Tam kapanmanın sona ermesiyle berber ve kuaförlerde yoğunluk arttı
Tam kapanmanın sona ermesiyle berber ve kuaförlerde yoğunluk arttı
Tam kapanmanın sona ermesiyle berber ve kuaförlerde yoğunluk arttı
Tam kapanmanın sona ermesiyle berber ve kuaförlerde yoğunluk arttı

İstanbul, Berber, Bayram, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tam kapanmanın sona ermesiyle berber ve kuaförlerde yoğunluk arttı - Son Dakika


Son Dakika

2022'de düzenlenecek Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de gerçekleşecek 2022'de düzenlenecek Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de gerçekleşecek İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı Güne düşüşle başlayan gram altının fiyatı 505 lira seviyesinde seyrediyor Güne düşüşle başlayan gram altının fiyatı 505 lira seviyesinde seyrediyor Angelina Jolie, kadın işçi istihdamı için kamera karşısına geçti! Dakikalarca arılarla poz verdi Angelina Jolie, kadın işçi istihdamı için kamera karşısına geçti! Dakikalarca arılarla poz verdi Son Dakika! Rekabet Kurumu, WhatsApp'ın güncellemesinin Türkiye'de hiçbir kullanıcı için yürürlüğe girmeyeceğini duyurdu Son Dakika! Rekabet Kurumu, WhatsApp'ın güncellemesinin Türkiye'de hiçbir kullanıcı için yürürlüğe girmeyeceğini duyurdu Beşiktaşlı Sülün, lüks aracıyla halk otobüsü kovalayan Amokachi'nin yaptıklarını utanarak anlattı Beşiktaşlı Sülün, lüks aracıyla halk otobüsü kovalayan Amokachi'nin yaptıklarını utanarak anlattı Usta aşçı Ali Kaya Keleş, koronavirüse yenik düştü Usta aşçı Ali Kaya Keleş, koronavirüse yenik düştü Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti

Son Dakika Haberleri
12:02 Fenerbahçe'de karar verildi: Emre Belözoğlu'na veda edilecek, bir hafta içinde yeni teknik adam belli olacak
11:57 2022'de düzenlenecek Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de gerçekleşecek
11:54 Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi
11:46 İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı
11:38 Güne düşüşle başlayan gram altının fiyatı 505 lira seviyesinde seyrediyor
11:37 Demet Şener, eski eşi Cenk Küpeli'yi unutamıyor: Aşk kolay kolay bitmez!
11:15 Meteoroloji saat verip dolu uyarısı yaptı! Hazırlıklara başlayın
11:14 Aboubakar'da, Fenerbahçe iddialarına sert yanıt: Ben gurursuz bir insan değilim
11:05 Son Dakika! Rekabet Kurumu, WhatsApp'ın güncellemesinin Türkiye'de hiçbir kullanıcı için yürürlüğe girmeyeceğini duyurdu
10:55 Köpeklere taş atan gençle, onları elleriyle besleyen kadın tartıştı, sosyal medya ikiye bölündü
Fenerbahçe'de karar verildi: Emre Belözoğlu'na veda edilecek, bir hafta içinde yeni teknik adam belli olacak Fenerbahçe'de karar verildi: Emre Belözoğlu'na veda edilecek, bir hafta içinde yeni teknik adam belli olacak         
12:03
Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi         
11:55
Ayvalık'ı, fırtına esir aldı! Bir vatandaşın dalgaların beşik gibi salladığı tekneden denize düştüğü anlar ise kaydedildi Ayvalık'ı, fırtına esir aldı! Bir vatandaşın dalgaların beşik gibi salladığı tekneden denize düştüğü anlar ise kaydedildi         
11:41
Demet Şener, eski eşi Cenk Küpeli'yi unutamıyor: Aşk kolay kolay bitmez! Demet Şener, eski eşi Cenk Küpeli'yi unutamıyor: Aşk kolay kolay bitmez!         
11:37
Meteoroloji saat verip dolu uyarısı yaptı! Hazırlıklara başlayın Meteoroloji saat verip dolu uyarısı yaptı! Hazırlıklara başlayın         
11:16
Game of Drones: Maket uçak saldırılarının arkasında Kanada olabilir Game of Drones: Maket uçak saldırılarının arkasında Kanada olabilir         
11:01
Nefes kesen Camdaki Kız dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride, Nalan'ı dövüyor Nefes kesen Camdaki Kız dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride, Nalan'ı dövüyor         
10:58
Öldüresiye dövdükleri genci ilk durakta trenden attılar! Marmaray'da tekme tokat kavga anları Öldüresiye dövdükleri genci ilk durakta trenden attılar! Marmaray'da tekme tokat kavga anları         
10:16
"Dışarı çıktığınızda yanınızda 2 metreden kısa mesafede kimse yoksa illa maske takmanız gerekmiyor" diyen Bakan Koca'ya, herkes aynı soruyu yöneltti         
09:43
Feyyaz Şerifoğlu, seneler sonra Ajda Pekkan'la bir araya geldi Feyyaz Şerifoğlu, seneler sonra Ajda Pekkan'la bir araya geldi         
09:19
Araçlar didik didik aranıyor! Beyoğlu'nda giriş-çıkışlar kapatıldı Araçlar didik didik aranıyor! Beyoğlu'nda giriş-çıkışlar kapatıldı         
09:08
"Hamas terör örgütü" olarak yansıtılan Karamollaoğlu panik yaptı: Aman aman         
09:06
Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi         
23:34
Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı         
20:28
Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz         
19:13
Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi         
16:19
6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi 6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2021 12:23:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tam kapanmanın sona ermesiyle berber ve kuaförlerde yoğunluk arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement