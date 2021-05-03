İstanbul'da tam kapanmaya rağmen trafik yoğunluğu - Son Dakika

İstanbul'da tam kapanmaya rağmen trafik yoğunluğu
03.05.2021 09:56
İstanbul'da tam kapanmaya rağmen trafik yoğunluğu Haftanın ilk iş gününde yaşanan trafik yoğunluğu drone tarafından havadan görüntülendi İstanbul'da haftanın ilk işgününde tam kapanmaya rağmen trafik yoğunluğu yaşandı.
İstanbul'da tam kapanmaya rağmen trafik yoğunluğu
Haftanın ilk iş gününde yaşanan trafik yoğunluğu drone tarafından havadan görüntülendi
İSTANBUL - İstanbul'da haftanın ilk işgününde tam kapanmaya rağmen trafik yoğunluğu yaşandı. Yüzde 24 seviyesine ulaşan trafik yoğunluğu drone tarafından havadan görüntülendi.
İstanbul'da tam kapanma başladıktan sonraki ilk iş gününde yer yer trafik yoğunluğu yaşandı. Avcılar- Küçükçekmece istikametindeki E-5 yolunda sabah saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu drone tarafından havadan görüntülendi. İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre yüzde 24 seviyesini gösterdi.
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