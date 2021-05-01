İSTANBUL'DA TAM KAPANMAYI KARAVANLARINDA GEÇİRİYORLAR - Son Dakika

İSTANBUL'DA TAM KAPANMAYI KARAVANLARINDA GEÇİRİYORLAR

01.05.2021 11:34

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 17 günü karavanlarında geçirmek isteyenlerin adresi Maltepe'deki Karavan Parkı oldu.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 17 günü karavanlarında geçirmek isteyenlerin adresi Maltepe'deki Karavan Parkı oldu. Daha önce hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında karavan parka gelenler, gün boyu aileleri ve arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Beraberlerine evcil hayvanlarını da alan karavancılar, hem deniz kokusu alıyor hem de güneşli havanın tadını çıkarıyor.

'DÖRT DUVAR ARASINDA OLMAKTANSA BURADA OLMAYI TERCİH EDİYORUM"

Karavanda kalan Serkan Eyisüzer,?Özellikle pandemi dönemlerinde günlük yaşamın sıkıcılığından kurtulup, evde dört duvar arasında kalmaktansa burada karavanımızda olmayı tercih ediyoruz. Ben bir spor eğitmeni olarak kendi antremanlarımı da burada açık havad,a karavanımdan çok uzaklaşmadan pandemi kurallarına dikkat ederek yapıyorum.Açık havada çok daha rahat ediyoruz. İki kedim var onlar da benimle. Birlikte mutlu bir şekilde yaşayabiliyoruz" dedi.

'PANDEMİDE KARAVANDA YAŞAMAK BÜYÜK BİR KEYİF OLDU"

4 yıldır karavanda yaşadığını belirten Mehmet Akif Tataroğlu da 'Pandemide karavanda yaşamak büyük bir keyif oldu.Bu süre fevkalede güzel geçecektir" diye konuştu.

'PANDEMİDEN ÖNCE 5-10 KARAVAN VARDI ŞİMDİ 80-90 KARAVAN VAR"

Eşiyle birlikte karavanda yaşayan Ufuk Öztürk, 'Normalde burada 5-10 karavan vardı. Pandemiden sonra 80-90 karavan hafta sonları bile buraya geliyor, vakitlerini burada geçiriyorlar. Bu dönemde çok insan geldiö şeklinde konuştu.

'KUTU OYUNLARIMIZ VAR, TELEVIZYON VE PROJEKSIYON DA VAR"

Ailesi ile tam kapanma için karavan parkına gelen Namık Kemal Bora Gönüllüeroğlu, 'Daha rahat geçer, açık hava da olmanın vermiş olduğu nimetler var. Uzun süreli bu dönemi karavanda geçirmeyi tercih ettik ailece. Karavanda kutu oyunlarımız var, gerekirse TV var, projektörden film de seyrediyoruzö dedi. Ailenin 12 yaşındaki kızları Doğa Su ise, 'Evde olduğumdan daha eğlenceli, kitap okuyoruz. Evdeyken de yapıyorduk ama dışarıda vakit geçiremiyorduk o yüzden sıkıcı geçiyordu" diye konuştu.

İSTANBUL'DA TAM KAPANMAYI KARAVANLARINDA GEÇİRİYORLAR
İSTANBUL'DA TAM KAPANMAYI KARAVANLARINDA GEÇİRİYORLAR
İSTANBUL'DA TAM KAPANMAYI KARAVANLARINDA GEÇİRİYORLAR
İSTANBUL'DA TAM KAPANMAYI KARAVANLARINDA GEÇİRİYORLAR
İSTANBUL'DA TAM KAPANMAYI KARAVANLARINDA GEÇİRİYORLAR
İSTANBUL'DA TAM KAPANMAYI KARAVANLARINDA GEÇİRİYORLAR
İSTANBUL'DA TAM KAPANMAYI KARAVANLARINDA GEÇİRİYORLAR
İSTANBUL'DA TAM KAPANMAYI KARAVANLARINDA GEÇİRİYORLAR
İSTANBUL'DA TAM KAPANMAYI KARAVANLARINDA GEÇİRİYORLAR
İSTANBUL'DA TAM KAPANMAYI KARAVANLARINDA GEÇİRİYORLAR

Pandemi, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA TAM KAPANMAYI KARAVANLARINDA GEÇİRİYORLAR - Son Dakika


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