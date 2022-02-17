İstanbul'da tamirhanede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dizdariye Mahallesi Seçkin Sokak'taki 3 katlı binanın altında bulunan motosiklet tamirhanesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.