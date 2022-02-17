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İstanbul'da tamirhanede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

İstanbul'da tamirhanede çıkan yangın söndürüldü

17.02.2022 22:20
İstanbul'da tamirhanede çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dizdariye Mahallesi Seçkin Sokak'taki 3 katlı binanın altında bulunan motosiklet tamirhanesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.

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Büyükçekmece, İstanbul, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da tamirhanede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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