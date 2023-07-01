İstanbul'da 'tantanacı kadınlar' yakalanınca cadde ortasında soyunup tuvaletini yaptı - Son Dakika
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İstanbul'da 'tantanacı kadınlar' yakalanınca cadde ortasında soyunup tuvaletini yaptı

01.07.2023 11:02

İstanbul'da 'tantanacı kadınlar' para dolu çantasını çaldıkları adama yakalanınca caddenin ortasında soyunup tuvaletini yaptı. Olay anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Adam çantasını geri aldığında 10 bin lirasının eksik olduğunu fark etti.

- İstanbul'da "tantanacı kadınlar" yakalanınca cadde ortasında soyunup tuvaletini yaptı

İki aracın karıştığı kazayı izleyen adam, para dolu çantasını kaptırdı

İSTANBUL - İstanbul'da "tantanacı kadınlar" para dolu çantasını çaldıkları adama yakalanınca caddenin ortasında soyunup tuvaletini yaptı. Görenleri hayrete düşüren o anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Balıkyolu Mahallesi, Amasyalılar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddenin alt sokağında iki otomobil maddi hasarlı kazaya karıştı. Kazanın ardından sokaktan geçen yabancı uyruklu bir adam, olayı izlemeye başladı. O sırada sokaktaki bir grup kadın, adamın çantasını kaparak kaçmaya başladı. "Tantanacı kadınlar" olarak bilinen hırsızları caddeye kadar kovalayan adam, bir süre sonra kadınları yakaladı. Kadınlardan biri parasını geri isteyen adamı caydırmak için önce soyundu, ardından ise caddenin ortasında tuvaletini yaptı. Bir süre sonra çantasını geri alan adam 10 bin lirasının eksik olduğunu fark etti. Olay sonrası kadınlar kayıplara karışırken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

"Kadınlar parayı vermeden önce soyunup adamı caydırmak istediler"

Olayla ilgili konuşan esnaf Şükrü Araz, "İlk olarak arka sokakta maddi hasarlı bir kaza meydana geldi. Daha sonra yoldan geçen yabancı uyruklu bir şahıs, durup olayı seyretmeye başladı. Bu sırada tantanacı kadınlar, adamın çantasını kapıyorlar. Daha sonra cadde üzerine geliyorlar. Bir süre sonra kargaşa oldu. Adamın parasının bir kısmını geri aldığını gördüm. Biz de araya girdik. Kadınlar parayı vermeden önce soyunup adamı caydırmak istediler. Adamın dediğine göre yaklaşık 10 bin lirası çalınmıştı." dedi.

"Kadın soyundu, kendini yerlere vurdu"

Olayı gören bir diğer esnaf Doğukan Ertan ise "Adamın bir miktar parasını çalmışlar. Daha sonra adam tantanacı kadınları yakaladı. Tartıştılar ve sonunda adam parasını aldı. Kadın soyundu, kendini yerlere vurdu yani rezil bir olaydı. Olay sonrası tantanacı kadınlar kaçtı. Bunlar yaşanmaması gereken olaylar" diye konuştu.

(MY-RU-ÖK-Y)

Kaynak: İHA
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İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 'tantanacı kadınlar' yakalanınca cadde ortasında soyunup tuvaletini yaptı - Son Dakika


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