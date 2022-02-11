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İstanbul'da tapuda dolandırıcılık soruşturması - Son Dakika

İstanbul'da tapuda dolandırıcılık soruşturması

11.02.2022 17:27
İstanbul'da tapuda dolandırıcılık soruşturması

Tapu müdürlüklerinde sahte vekaletname göstererek dolandırıcılık yapıldığı iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü yakalandı.

Tapu müdürlüklerinde sahte vekaletname göstererek dolandırıcılık yapıldığı iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan fiziki takip sonucunda sahte vekaletnameyle tapuda gerçekleştirilecek dolandırıcılık eylemine ilişkin 25 Ekim 2021'de düzenlenen operasyonda, suçüstü yakalanan 14 kişiden 7'si tutuklanırken 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

Soruşturmada yeni şüphelilere ulaşıldı

Alınan ifadeler ve dijital materyallerdeki incelemelerle yeni şüphelilere ulaşıldı.

Yapılan incelemede, olayla bağlantıları tespit edilen, aralarında suç işlendiği dönemde Sarıyer Tapu Müdür Yardımcısı olan Şile Tapu Müdürü ile noter katibi ve 4. sınıf emniyet müdürünün de olduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda zanlılardan 14'ü yakalandı.

Zanlıların mevcut yöntemle 5 farklı kişiden 170 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dolandırıcılık, İstanbul, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da tapuda dolandırıcılık soruşturması - Son Dakika


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