İstanbul'da "tapuda rüşvet" operasyonunda 25 kişi tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da "tapuda rüşvet" operasyonunda 25 kişi tutuklandı

25.01.2021 22:02
İstanbul'da

İstanbul'da bir tapu müdürlüğünde dönen 'rüşvet' çarkına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 39 zanlıdan 25'i tutuklandı.

İstanbul'da bir tapu müdürlüğünde dönen 'rüşvet' çarkına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 39 zanlıdan 25'i tutuklandı.

İstanbul'da tapu dairelerinde rüşvet iddialarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz cuma günü İstanbul, Kayseri ve Manisa'da 40 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, baskınlarda Küçükçekmece Tapu Müdürü Ö.U. ile memurların da aralarında olduğu 39 şüpheli gözaltına alınmıştı. Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü'nde dönen 'rüşvet' çarkında teknik takibe takılan ve 22 Ocak'ta üç ilde düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki sorguları bugün tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, bugün Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan aralarında Küçükçekmece Tapu Müdürü Ö.U.'nun da bulunduğu 39 şüpheliden 25'i tutuklandı. Şüphelilerden 3'ü savcılıktan serbest bırakılırken, 11 şüphelinin ise 'adli kontrol' şartı ile salıverildiği öğrenildi.

(İHA)

Küçükçekmece, İstanbul, Rüşvet, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 'tapuda rüşvet' operasyonunda 25 kişi tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme: Evin oğlu Onyekuru Yavru köpeklere cinsel istismarda bulunan sapık gözaltına alındı Rıdvan Dilmen: İrfan Can Marsilya'ya gitmek istiyor Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi? ABD, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasından memnun Başörtülü personele ayrımcı ifadeler kullanan eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli'ye ceza Siyah mayosuyla poz veren 66'lık model yıllara teslim olmadığını kanıtladı FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockefeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı
Arıza dizisine bomba transfer! Nursel Köse kadroya dahil oldu Arıza dizisine bomba transfer! Nursel Köse kadroya dahil oldu         
22:15
G.Saray'ın eski yengesi Yolanthe Cabau bikinili cesur pozuyla göz kamaştırdı G.Saray'ın eski yengesi Yolanthe Cabau bikinili cesur pozuyla göz kamaştırdı         
21:52
Brezilya'da katliam gibi kaza: 21 ölü, 33 yaralı Brezilya'da katliam gibi kaza: 21 ölü, 33 yaralı         
21:46
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki İrfan Can Kahveci sakatlandı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki İrfan Can Kahveci sakatlandı         
21:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TESK arasında çarpıcı gıda fırsatçıları diyalogu: Gerekirse her dükkana kolluk kuvveti koyarız Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TESK arasında çarpıcı gıda fırsatçıları diyalogu: Gerekirse her dükkana kolluk kuvveti koyarız         
20:59
Hastanede 'kumar' iddiasına soruşturma! 5 personel açığa alındı Hastanede 'kumar' iddiasına soruşturma! 5 personel açığa alındı         
19:22
TikTok videosu çektiği sırada tren çarpan fenomen, hayatını kaybetti TikTok videosu çektiği sırada tren çarpan fenomen, hayatını kaybetti         
16:52
Nevşin Mengü'den Nevşin Mengü'den "Kendi polisime saldırmam" diyen Cüneyt Arkın'a yanıt         
14:56
Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı         
13:56
Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı         
13:49
"Cehennemi tercih ederdim" diyen İlyas Salman'dan tartışma yaratacak "Ahiret" çıkışı         
13:47
Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı         
12:10
Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu         
12:02
Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı         
11:50
Aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü Aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü         
10:16
Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı         
09:46
Ebru Polat dekoltesini eleştirip kendisine Ebru Polat dekoltesini eleştirip kendisine "Ortalık malı" diyen takipçisine fena patladı         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2021 22:21:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da "tapuda rüşvet" operasyonunda 25 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei