İstanbul'da "tapuda rüşvet" operasyonunda 25 kişi tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da bir tapu müdürlüğünde dönen 'rüşvet' çarkına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 39 zanlıdan 25'i tutuklandı.

İstanbul'da tapu dairelerinde rüşvet iddialarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz cuma günü İstanbul, Kayseri ve Manisa'da 40 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, baskınlarda Küçükçekmece Tapu Müdürü Ö.U. ile memurların da aralarında olduğu 39 şüpheli gözaltına alınmıştı. Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü'nde dönen 'rüşvet' çarkında teknik takibe takılan ve 22 Ocak'ta üç ilde düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki sorguları bugün tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, bugün Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan aralarında Küçükçekmece Tapu Müdürü Ö.U.'nun da bulunduğu 39 şüpheliden 25'i tutuklandı. Şüphelilerden 3'ü savcılıktan serbest bırakılırken, 11 şüphelinin ise 'adli kontrol' şartı ile salıverildiği öğrenildi.

(İHA)