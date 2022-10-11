İstanbul'da taraftarları taşıyan bir otobüse kurşun yağdırıldı! Olayın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da taraftarları taşıyan bir otobüse kurşun yağdırıldı! Olayın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı

11.10.2022 16:48

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta İstanbul Bayburtspor 1918 ile 1969 Bilecikspor mücadelesinden sonra saha dışında Bilecikspor taraftarını taşıyan otobüse bir kişinin kurşun yağdırdığı olayın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı.

Kağıthane Yeşilce Spor Tesisi'nde önceki gün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olay öncesinde İstanbul Bayburtspor 1918 Spor Kulübü-Bilecikspor 1969 Spor Kulübü arasında maç yapılmıştı. Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 2'nci haftasında Bilecikspor 1969 Spor Kulübü, İstanbul deplasmanında ilk yarıyı 3-0 önde kapamış, ikinci yarının 82'nci dakikasında durum 3-3 olunca Bilecikspor 1969 Spor Kulübü taraftarları arasında maçı seyreden birkaç İstanbul Bayburtspor 1918 taraftarı gol sevinci yaşamıştı. Ardından yaşanan arbede kavgaya dönüşmüş, bu şahıslar Bilecikspor taraftarları tarafından dışarı atılmıştı. Ardından karşı tribün ile yaşanan taşlı, su şişeli atışmalar sonrası ortalık bir anda karışmıştı.

GÜVENLİK KAMERASI OLAYI KAYDETTİ

Olaylar yaklaşık 15 dakika sürerken, 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralanmış, bu esnada Bilecikspor 1969 Spor Kulübü taraftarı bir kişinin ayağı kırılmıştı. Maçın 90'ıncı dakikasında atılan gol sonrası 4-3 kazanan İstanbul Bayburtspor 1918 büyük sevinç yaşarken, 3-0'dan 4-3 maçı kaybeden Bilecikspor 1969 Spor Kulübü taraftarları geldikleri takım otobüsüne binmişlerdi. Yola çıkan otobüsün 50 metre ilerlemeden önü kesilmiş, çıkan olaylarda birkaç taraftar taşla otobüsün ön ve yan camlarını kırarken, silahlı bir şahıs da otobüsü hedef alarak 7 el ateş etmişti. Yaşanan olaylarda şans eseri can kaybı yaşanmazken, stad girişinde bulunan dönel kavşak içerisinde silah ile havaya ateş açtığı belirlenen şüpheli S.A. yakalandı. Şüphelinin kullandığı silah ve şarjöre basılı 7 adet fişek ele geçirildi.

KAVGAYA KARIŞANLAR YAKALANDI

Polis ekipleri taraftarların dağıldığı sırada kavgaya karışan grupların dağılmasına yönelik uyarılar yaptı. Grubun kalabalık olması nedeniyle takviye kuvvet de çağırıldı. İki grup arasında çıkan kavgada "Spor Alanlarında Taşkınlık Yapmak" ve "Kamu Malına Zarar Verme" suçlarından Y.B., E.Ç. ve B.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan Y.B., E.Ç. ve B.T. hakkında "Spor Alanlarında Taşkınlık Yapmak" ve "Kamu Malına Zarar Verme" suçlarından adli işlem yapılırken, şüpheli S.A. hakkında ise "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında spor müsabakalarına süresiz men yaptırımı uygulanarak adli makamlara sevk edildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olaylara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde eline kaldırım taşını alan şahıs, otobüse saldırıyor. Öte yandan görüntülerde beyaz otomobilin önünden geçen şüphelinin de otobüse silahlı saldırıda bulunan şüpheli olduğu kaydedildi.

YORUMLAR
500
İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü Taksici, Azerbaycanlı şarkıcıya dehşeti yaşattı... O anlar kamerada Taksici, Azerbaycanlı şarkıcıya dehşeti yaşattı... O anlar kamerada
Kaynak: İHA

Kağıthane, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da taraftarları taşıyan bir otobüse kurşun yağdırıldı! Olayın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:01 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD'ye 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti
19:02 Osmaniye'de deprem! 5,1 şiddetinde sarsıntı meydana geldi
18:07 Edirne'de Sayısal Loto talihlisi 836 bin TL kazandı! Henüz ortaya çıkmayan kişinin Bulgar turist olabileceği düşünülüyor
17:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnaf kredisinin ayrıntıları ortaya çıktı! İşte aylık taksit ve toplam ödeme tutarı
17:22 Polonya, Bayraktar TB2 için tarih verdi: Ekimde ordu insansız hava araçları ile donatılacak
17:07 Ankara'da meydana gelen kardeş cinayetinin nedeni belirlendi: Babalarının emekli maaşı için birbirlerine girmişler
16:48 İstanbul'da taraftarları taşıyan bir otobüse kurşun yağdırıldı! Olayın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı
16:41 Arka Sokaklar hayranlarını heyecanlandıran video! Efsane dizi geri dönüyor
16:27 Gaziantep'te telefonla konuşurken motosikletin çarptığı adam, yaşadığı kazaya rağmen telefonla konuşmaya devam etti
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 20:43:10. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da taraftarları taşıyan bir otobüse kurşun yağdırıldı! Olayın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement