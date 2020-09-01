İSTANBUL'DA TARİHİ CAMİLERE KLİMA DARBESİ... TARİHÇİ YAZAR DİLBAZ: 'DUR' DENİLMELİ - Son Dakika

İSTANBUL'DA TARİHİ CAMİLERE KLİMA DARBESİ... TARİHÇİ YAZAR DİLBAZ: 'DUR' DENİLMELİ

camilerdeki bu durumu değerlendiren tarihçi yazar Mehmet Dilbaz, şunları söyledi: "Son zamanlarda tarihi camilere, klima takma sevdası türedi.

İSTANBUL'DA TARİHİ CAMİLERE KLİMA DARBESİ... TARİHÇİ YAZAR DİLBAZ: 'DUR' DENİLMELİ, System.String[]
camilerdeki bu durumu değerlendiren tarihçi yazar Mehmet Dilbaz, şunları söyledi: "Son zamanlarda tarihi camilere, klima takma sevdası türedi. Bu tarihi yapılar zaten taş yapı, yığma taş sistemi olduğu için kışın sıcak, yazın serin oluyorlar zaten. Ekstra bir ısıtma ya da soğutma tertibatına normalde ihtiyaç yok. Bu bir salgın halinde İstanbul başta olmak üzere Edirne ve Bursa'daki pek çok tarihi esere sirayet etti. Bunlar tarihi eserin duvarlarına takılırken hem duvarlarına zarar veriyor, hem de klimanın boruları bu tarihi yapıların içine girerken orijinal 400-500 yıllık hatta Hiram Ahmet Paşa Camii'nde olduğu gibi 1300-1400 yıllık tarihi bir yapının duvarları deliniyor ve içine klima takılıyor. Bu ciddi bir sıkıntı, ehlikeyiflik meselesi haline geldi. Böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Tarihi eserlere bu bağlamda zarar vermememiz gerekiyor."

"CAMİ CEMAATİ ARASINDA PARA TOPLANARAK, HERHANGİ BİR KURUMDAN İZİN ALMADAN KLİMALAR TAKIYOR"Mehmet Dilbaz, "Yavuz Sultan Selim Han'ın türbesi İstanbul'un en önemli tarihi eserlerinden birisi. Çünkü Yavuz Sultan Selim bizim için çok önemli bir tarihi karakter. Fakat kendisinin de türbesine klima takılması yaklaşık 4-5 yıldır süren bir süreç. Bununla ilgili bazı yazışmala rda yaptık ama klima bir türlü sökülmedi. Bu tarihi eserlerin teknik olarak klimaya ihtiyacı yok. Klima tamamen ehlikeyfi bir şey. Herhangi bir zorunluluk kaynaklı bir şey olsa, o da bu tipten tarihi eserlerde korunacak varsa, içerisine özel iklimlendirme sistemleri kuruluyor. Avrupa'da bu böyle yapılıyor. Avrupa'da bu bağlamda hiçbir 400 yıllık, bin yıllık bir kilisede kesinlikle böyle bir klima görme şansınız yok. Ama bizde bir moda haline geldi. ve neredeyse cami cemaati arasında para toplayarak kendi kafasına göre herhangi bir kurumdan izin almadan bu tarihi yapılara klima takıyor. Buna bir 'dur' denilmesi gerekiyorö diye konuştu.

KANUNİ'NİN BABASI YAVUZ SULTAN SELİM İÇİN YAPTIRDIĞI TÜRBEDE DE VAR

Dilbaz, şöyle devam etti: "Yavuz Sultan Selim Türbesi 1521 yılında Kanuni Sultan Süleyman yani oğlu tarafından yapıldı. Yavuz Sultan Selim'in kendi adına yapılan caminin tam avlusunda. Yavuz, bizim için o kadar önemli bir karakter ki; hem Osmanlı İmparatorluğu topraklarını 3 katına çıkarmasından ziyade muhteşem yüzyılın mimarı olan Kanuni Sultan Süleyman'ın babası. En azından Yavuz Sultan Selim gibi büyük bir imparator, büyük bir sultan bir saygıyı hak ediyor. Onun türbesine klima son derece gereksiz. Üsküdar'ın simgesi Mihrimah Sultan Cami'nde de ayrı 3 farklı blok halinde klima üniteleriyle beraber içeriye bir soğutma sistemi kurulmuş. Bunun ne kadar ihtiyaç olduğu tartışılır, tekrar söylüyorum taş yapılar zaten güneşi kesiyorlar ve soğutma ile ilgili bir sıkıntısı yok. Bunlar aslında sökülmeli ve tarihi eserlerin duvarları eski haline geri döndürülmeli" şeklinde konuştu.

- İstanbul

Yavuz Sultan Selim, İstanbul, Edirne, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 08:44 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA TARİHİ CAMİLERE KLİMA DARBESİ... TARİHÇİ YAZAR DİLBAZ: 'DUR' DENİLMELİ - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı Samsun'da izole olması gereken 262 korona şüphelisi, evlerinde bulunamadı Evinde uyuyan kadın, fil saldırısında hayatını kaybetti Son Dakika: Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan-Mansur Yavaş görüşmesi başladı Son Dakika: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Borac Banja Luka-Rio Ave maçının galibiyle karşılaşacak Boş arazide cansız bedeni bulunan şahıs, geride 5 yetim bıraktı ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Sevilla'dan İrfan'a teklif var Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Doğu Akdeniz ve Ege desteği: Türkiye'nin menfaatleri sonuna kadar savunulmalı Önce idamına karar verildi, 20 yıl hapis yattıktan sonra suçsuz olduğu ortaya çıktı Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi Kaza mı cinayet mi? Kayıp iş adamının cansız bedeni dere yatağında bulundu
Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında         
12:16
Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz! Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz!         
11:50
Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı         
11:49
Bindiği atı yumruklayan jokey Halis Karataş'a 60 gün at binmeme cezası verildi Bindiği atı yumruklayan jokey Halis Karataş'a 60 gün at binmeme cezası verildi         
11:48
Darbecilerin kurşun yağdırdığı yeni görüntüler 4 yıl sonra ortaya çıktı Darbecilerin kurşun yağdırdığı yeni görüntüler 4 yıl sonra ortaya çıktı         
11:27
Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti         
11:18
Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü         
11:04
Bingöllü esnaf, hatalı basım 10 TL'yi 70 bin TL'ye satışa çıkardı Bingöllü esnaf, hatalı basım 10 TL'yi 70 bin TL'ye satışa çıkardı         
11:03
Yasak aşk yaşadıkları iddia edilen Tuğçe Tayfur ve Tolga Bayar'dan ilk açıklama geldi Yasak aşk yaşadıkları iddia edilen Tuğçe Tayfur ve Tolga Bayar'dan ilk açıklama geldi         
11:02
Mardin'de yeni keşfedilen sarnıç İstanbul'daki Yerebatan Sarnıcı'ndan 6 metre daha derin Mardin'de yeni keşfedilen sarnıç İstanbul'daki Yerebatan Sarnıcı'ndan 6 metre daha derin         
11:01
Sınırda endişelendiren görüntü! Afgan göçmenler ellerini kollarını sallayarak Türkiye'ye giriyor Sınırda endişelendiren görüntü! Afgan göçmenler ellerini kollarını sallayarak Türkiye'ye giriyor         
10:54
'Barbie' tutkusuyla tasarıma merak salan genç kız, kendi işini kurup birçok ülkeye ihracat yapmaya başladı 'Barbie' tutkusuyla tasarıma merak salan genç kız, kendi işini kurup birçok ülkeye ihracat yapmaya başladı         
10:53
Kolonya içen genç adam hayatını kaybetti Kolonya içen genç adam hayatını kaybetti         
10:44
Güne yükselişle başlayan dolar 7,37'den işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7,37'den işlem görüyor         
10:39
Testis ağrısı olanlar dikkat! Koronavirüsün yeni bir semptomu daha ortaya çıktı Testis ağrısı olanlar dikkat! Koronavirüsün yeni bir semptomu daha ortaya çıktı         
10:37
Usta oyuncu Haldun Boysan'ın ölümü sonrası herkes aynı soruyu sordu! Aydın Boysan'ın oğlu mu? Usta oyuncu Haldun Boysan'ın ölümü sonrası herkes aynı soruyu sordu! Aydın Boysan'ın oğlu mu?         
10:35
Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşine yazdığı pankartı yamaca astı Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşine yazdığı pankartı yamaca astı         
10:34
Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi         
10:17
16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu 16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu         
10:13
Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı         
10:11
Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf eden erkek takipçilerine küfür etti Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf eden erkek takipçilerine küfür etti         
09:52
"Çay koy geliyoruz" dediler! Proseför, eşini karşısında görünce dolandırıldığını anladı         
09:45
Beşiktaş'tan Galatasaraylı Martin Linnes'e teklif: Bonservisini al, bize gel Beşiktaş'tan Galatasaraylı Martin Linnes'e teklif: Bonservisini al, bize gel         
08:52
Beklenen gün geldi! Beklenen gün geldi! "Vira Bismillah" diyen balıkçılar kasalar dolusu palamutla döndü         
08:20
Aydın'da trafik kazasında ölen kişinin yakınları yolu trafiğe kapattı Aydın'da trafik kazasında ölen kişinin yakınları yolu trafiğe kapattı         
08:04
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Salgında kontrolü kaybediyor gibi duruyoruz Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Salgında kontrolü kaybediyor gibi duruyoruz         
00:06
Suriye sınırında çıkan orman yangını Türkiye'ye sıçradı Suriye sınırında çıkan orman yangını Türkiye'ye sıçradı         
21:36
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi 10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi         
20:57
Koronavirüs tedavisinde kullanılacak Koronavirüs tedavisinde kullanılacak "3CLpro" adlı enzim yerli olarak üretildi         
20:57
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada         
17:10
Market çalışanının yüzüne peş peşe yumruklar attı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Market çalışanının yüzüne peş peşe yumruklar attı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı         
16:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2020 14:53:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL'DA TARİHİ CAMİLERE KLİMA DARBESİ... TARİHÇİ YAZAR DİLBAZ: 'DUR' DENİLMELİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei