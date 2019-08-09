Son Dakika Haberleri: İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 912 adet sikke ele geçirildi
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İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 912 adet sikke ele geçirildi

40 dakika önce

İstanbul'da tarihi eser kaçaklarına 3 ilçede 5 ayrı operasyon düzenlendi.

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 912 adet sikke ele geçirildi, System.String[]
İstanbul'da tarihi eser kaçaklarına 3 ilçede 5 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında eski dönem uygarlıklarına ait 912 sikke yakalanırken, ilk kez 13 adet sahte sikke imalatında kullanılan bal mumu kalıp ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Şube Müdürlüğü ekipleri, yer altı ve yer üstü zenginliklerini ve daha önceki zamanlardaki uygarlıklara ait kültürel varlıklarını yurt dışına çıkaran şahısları tespit ederek tarihi eser kaçakçılığının önüne geçmek için çalışma yürütüyor. İstanbul polisi Fatih, Esenler ve Şişli ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığını önlemek adına 5 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda Yunan, Helenistik Doğu Roma İmparatorluğu, Bizans ve Ermeni Krallığı dönemlerine 912 adet orjinal ve birebir imitasyon sikke ele geçirildi. Sahte sikke yapımında kullanılan 13 adet bal mumu sikke kalıbı ise ilk kez yakalandı.

Operasyonlarda yakalanan şüpheli 5 şahıs hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:01 Kaynak: İHA
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