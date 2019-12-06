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İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon; 4 bin yıllık ana tanrıça heykelciği ele geçirildi...
7 saat önce
İSTANBUL'da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:44 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. 6 farklı ilçedeki operasyonlar kameralara yansırken, 12 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 Kasım ile 5 Aralık tarihleri arasında Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Fatih, Ümraniye, Pendik ve Beykoz'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik 8 farklı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda aralarında 4 bin yıllık Anadolu arkeoloji tarihinin önemli parçalarından oluşan ana tanrıça heykelciğinin de olduğu çok sayıda tarihi obje ile para ele geçirilirken 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Tarihi eser operasyonları kameralara yansıdı.
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