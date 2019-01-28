İstanbul'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

İstanbul'un 11 ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'un 11 ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 10 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin yurt dışına tarihi eser kaçıracağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, 1 Ocak ile 25 Ocak tarihleri arasında Kağıthane, Sarıyer, Şişli, Sultanbeyli, Pendik, Kartal, Küçükçekmece, Üsküdar, Çekmeköy, Bakırköy ve Fatih'te belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.



Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.



Adreslerde yapılan aramalarda, sunu kabı, altın vaftiz madalyası, deri kaplı el yazması Kur'an-ı Kerim, Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen askeri matara ile bin 202 sikke, bin 155 metal obje, 4 toprak obje, 2 dedektör, 8 taş obje ve mermer sütun ele geçirildi.

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