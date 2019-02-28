Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

İstanbul'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

1 saat önce

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu, System.String[]
İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasının ardından Bağcılar'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda bin 239 parça tarihi eser ele geçirildi.

Tarihi eserler arasında, Helenistik döneme ait 2 bin 200 yıllık tanrıça heykel başı, 2 bin yıllık cenaze kompozisyonlu mezar taşı, Roma dönemi bronz fibula, firavunlar dönemi Mısır sağlık simgelerinden bronz kurbağa heykelinin de bulunduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:15 Kaynak: AA

İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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