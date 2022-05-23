İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 12 bin 267 eser ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 12 bin 267 eser ele geçirildi

23.05.2022 10:54

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 12 bin 267 eser ele geçirildiİSTANBUL İstanbul'a tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen operasyonlarda, bir kısmı izinsiz kaçak kazılardan elde edilen toprak altı malzemeler ve sikkelerden oluşan 12 bin 267 tarihi obje ele geçirildi.

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 12 bin 267 eser ele geçirildi

İSTANBUL İstanbul'a tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen operasyonlarda, bir kısmı izinsiz kaçak kazılardan elde edilen toprak altı malzemeler ve sikkelerden oluşan 12 bin 267 tarihi obje ele geçirildi. Olayla bağlantılı oldukları ileri sürülen 7 kişi "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili yürütülen çalışmalarda 5 ve 16 Mayıs tarihleri arasında bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde Beyoğlu, Sancaktepe, Bayrampaşa, Esenler ve Pendik ilçelerinde daha önceden belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Bu ilçelerdeki bazı ev ve iş yerlerine yapılan operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu adreslerde gerçekleştirilen arama faaliyetlerinde farklı tarihi dönemlere ait olduğu sanılan 10 bin 220 sikke ile Roma İmparatorluk, Hellenistik, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait olduğu ve kaçak yeraltı kazılarından elde edildiği belirlenen 2 bin 47 parçadan oluşan toprak altı malzemelerin de içinde olduğu 12 bin 267 obje ele geçirildi.

Kentin 5 ayrı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen tarihi eser niteliğindeki 12 bin 267 sikke ve objenin, incelenmek üzere Müze Müdürlüklerine teslim edileceği belirtildi. Baskınlarda gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan başlatılan tahkikatın ise devam ettiği aktarıldı.

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 12 bin 267 eser ele geçirildi
İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 12 bin 267 eser ele geçirildi
İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 12 bin 267 eser ele geçirildi
İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 12 bin 267 eser ele geçirildi
İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 12 bin 267 eser ele geçirildi
İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 12 bin 267 eser ele geçirildi
İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 12 bin 267 eser ele geçirildi
İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 12 bin 267 eser ele geçirildi

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İSTANBUL'DA 12 BİN 267 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ İSTANBUL'DA 12 BİN 267 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ 12 bin 267 tarihi eser ele geçirildi 12 bin 267 tarihi eser ele geçirildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 12 bin 267 eser ele geçirildi - Son Dakika


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