Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Tarihi Eser Operasyonu

İstanbul'da Tarihi Eser Operasyonu

1 saat önce

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ve heykellerin de aralarında bulunduğu tarihi eserler ele geçirilirken, 2 kişi yakalandı.

İstanbul'da Tarihi Eser Operasyonu, System.String[]
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ve heykellerin de aralarında bulunduğu tarihi eserler ele geçirilirken, 2 kişi yakalandı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce kültür varlıkları ve tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılmasının önlenmesi kapsamında Bağcılar'da tespit edilen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ve 8 mermer heykel, farklı dönemlere ait olduğu düşünülen 485 gümüş ve bronz sikke, değişik form ve ebatlarda 745 bronz ve metal objenin yanı sıra av tüfeği ile 47 fişek ele geçirildi.

Toplam 1239 tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:35 Kaynak: AA

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