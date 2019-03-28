Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Tarihi Eser Operasyonu

İstanbul'da Tarihi Eser Operasyonu

5 dakika önce

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - İstanbul DHAİstanbul'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 4 bin yıllık baltalar, ok ve mızrak uçlarla İbranice ve Ermenice el yazması İncil'in de aralarında bulunduğu 836 tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul'da Tarihi Eser Operasyonu, System.String[]
Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - İstanbul DHA

İstanbul'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 4 bin yıllık baltalar, ok ve mızrak uçlarla İbranice ve Ermenice el yazması İncil'in de 

aralarında bulunduğu 836 tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ve Küçükçekmece'de 6 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonun en önemli noktarından biri ise tarihi Kapalıçarşı oldu. Operasyonlarda  7 kişi gözaltına alınırken aramalarda, 4 bin yıllık 

baltalar, ok ve mızrak uçları ile İbranice ve Ermenice el yazması İncil'in de aralarında bulunduğu 836 tarihi eser ele geçirildi.

Görüntü Dökümü;:

--------

-Operasyondan görüntüler

-Ele geçirilenler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:22 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MİT Buldu TSK Vurdu TOKİ 32 İlde 242 Arsayı Satışa Sundu Selin Ciğerci, Kim Kardashian'a Mesaj Atarak Kullanmadığı Yalısını İstedi Kenan Sofuoğlu "Yapılamaz" Demişti, Bir Sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 Kilometre Hızla Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 11:27:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Tarihi Eser Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]