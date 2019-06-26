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İstanbul'da tarihi eser operasyonu

35 dakika önce

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon sonucunda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

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Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon sonucunda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler arasında Roma İmparatorluğu'ndan kalma sikkelerin yanı sıra Osmanlı Devleti döneminden el yazması Kuran-ı Kerim'ler yer aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, Ankara Resim Heykel Müzesi'nden çalınan tablo biçiminde buhurdanlık, ünlü hattatların elinden çıktığı düşünülen Osmanlı ve İran el yazmaları Kuran-ı Kerim'in yanı sıra 13 adet Roma İmparatorluğu'nun değişik dönemlerinden kalma sikke, Osmanlı Devleti döneminde savaşçıların kullandığı kalkana ait parça ve çok sayıda el yazması kitap ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ele geçirilen kuş figürlü objenin Selçuklu döneminden kaldığı ve bir müzeden çalındığı belirtildi. Yaklaşık bin yıllık olduğu düşünülen objenin hangi müzeden çalındığının araştırıldığı kaydedildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında ise 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:02 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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