Son dakika haberleri | İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 344 eser ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 344 eser ele geçirildi

09.03.2022 10:56
Son dakika haberleri | İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 344 eser ele geçirildi

Son dakika haberler: İstanbul'da düzenlenen bir dizi operasyonda çeşitli form ve biçimlerde 344 tarihi eser ile tarihi eser niteliğinde 3 kiloya yakın obje ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da düzenlenen bir dizi operasyonda çeşitli form ve biçimlerde 344 tarihi eser ile tarihi eser niteliğinde 3 kiloya yakın obje ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemek amacıyla yürüttükleri çalışma kapsamında 11 Şubat ile 4 Mart tarihleri arasında Fatih, Bayrampaşa, Beyoğlu ve Bakırköy ilçelerinde belirlenen 6 adrese baskın düzenledi.

Operasyonda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait olabileceği değerlendirilen çeşitli form ve biçimlerde 344 tarihi eser ile tarihi nitelikte 2 kilo 848 gram obje ele geçirildi. Eserler arasında cami ve medreselerden çalındığı tahmin edilen çeşitli hat levha ve tablolardan oluşan manevi eserlerin de olduğu öğrenildi. Kaçakçılıkla Mücadele Polisince gerçekleştirilen operasyonda, bu eserleri ülke dışına çıkarma arayışında oldukları öne sürülen ve yasadışı yollarla ticaretini yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 8'i polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 1 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol hükümlerinin uygulandığı öğrenildi.

(Sadık Kahraman-İHA)

Son dakika haberleri | İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 344 eser ele geçirildi
Son dakika haberleri | İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 344 eser ele geçirildi

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Bayrampaşa, Kaçakçılık, İstanbul, Mart, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 344 eser ele geçirildi - Son Dakika


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