İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 78 parça eser ele geçirildi - Son Dakika

Şişli'de bir sanat evine yapılan operasyonda 78 parça tarihi eser ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, çok sayıda kaçak tarihi eserin toplanarak ikinci şahıslara satışı yapıldığı değerlendirilen bir sanat evini tespit etti. Tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma başlatan polis, yapılan teknik ve fiziki takiple dün Şişli'de bulunan söz konusu sanat evine operasyon düzenledi. Baskında çeşitli medeniyetlere ait 78 parça tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen çeşitli uygarlıklara ait eserleri pazarlamaya çalışan bir kaçakçının gözaltına alındığı öğrenildi.

Ele geçirilenler arasında 170 cm uzunluğu ve 80 cm kalınlığında nadir örneği olan Osmanlı dönemine ait, taşınmaz varlıklardan söküldüğü saptanan cam vitra, Selçuklu dönemine ait 12. ve 13'üncü yüzyıla ait müzelerde dahi yer almayan pişmiş toprak kaseler, üzerinde kufi hatla ayet yazılı bronz eser, bitkisel motifleri ile öne çıkan çini örnekleri, Safevi dönemine ait miğfer ve kilise ikon örnekleri yer alıyor.

Öte yandan operasyonda ele geçirilen tarihi eserler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. - İSTANBUL