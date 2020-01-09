İstanbul'da tarihi eser operasyonu: Bin 134 parça eser geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da tarihi eser operasyonu: Bin 134 parça eser geçirildi - Son Dakika

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: Bin 134 parça eser geçirildi

6 saat önce

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda bin 134 parça tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: Bin 134 parça eser geçirildi, System.String[]

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda bin 134 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 2017 tarihinde Üsküdar'daki Silahtar Abdurrahman Ağa Camisi'nden çalıntı 2 manevi eser ile ilgili gözaltına alınan ve soruşturma sonunda serbest bırakılan bir kaçakçının, Şişli'de 3 farklı adreste tarihi eser topladığı yönünde istihbarat aldı.

Alınan istihbaratı değerlendiren polis, dün Şişli'de 3 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda Bizans, Selçuklu, Osmanlı, Ermeni ve Milattan Önce 2. ve 1. Yüzyıl dönemlerine ait aralarında 'Meryem Ana-Çocuk İsa', Havarilerin resmedildiği ikonalar, Selçuklu motiflerinin işlendiği şamdanlar, Anadolu'nun tarihi geçmişini yansıtan ve döneminin nadide parçaları, taşınmaz kültür varlıklarından sökülme steller, sikke, çini ve bordür olmak üzere toplam bin 134 parça tarihi eser ele geçirildi.

Operasyonda adı açıklanmayan bir tarihi eser kaçakçısı gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan başlatılan tahkikatın devam ettiği kaydedildi.

Operasyonda ele geçirilen eserlerin, İstanbul Ayasofya Müzesi Müdürlüğü, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

(İHA)

İstanbul, Üsküdar, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayında Nagehan Alçı'ya "Birtanesi" demesi Twitter'da gündem oldu
Erdoğan'dan Berfin'in yüzünü asitle yakan sanığa sert sözler: Namussuz, alçak Havalimanında olay çıkaran Aleyna Tilki'den açıklama geldi Ryan Babel, İstanbul'dan ayrıldı

Son Dakika Haberleri
20:50 Konya'nın 2 ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika
20:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü - Son Dakika
20:48 Nemrut Dağı'nda ayılara yem bırakmaya giden ekibi taşıyan araç kara saplandı - Son Dakika
20:48 Gaziantep'de Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 40 sikke ele geçirildi - Son Dakika
20:48 Lübnan Zeytune Araştırma Merkezi: Türkiye, Filistin davasını desteklemede olumlu rol oynuyor - Son Dakika
19:52 Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor - Son Dakika
19:05 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken olayda iğrenç detaylar! Sonradan tutuklanan 2 kişinin de cinsel istismar mağduru oldukları ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 20:57:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da tarihi eser operasyonu: Bin 134 parça eser geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]