Üye Girişi
İstanbul'da tarihi eser operasyonu: Binlerce sikke ve obje ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: Binlerce sikke ve obje ele geçirildi

10.02.2022 10:54
İstanbul'da tarihi eser operasyonu: Binlerce sikke ve obje ele geçirildi

İstanbul'un 4 farklı ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, tarihi eser niteliği taşıyan binlerce sikke ve objeler ele geçirildi.

İstanbul'un 4 farklı ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, tarihi eser niteliği taşıyan binlerce sikke ve objeler ele geçirildi. Olayla bağlantılı 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında 28 Ocak ile 7 Şubat tarihleri arasında Büyükçekmece, Silivri, Bağcılar ve Kadıköy ilçelerinde belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenlendi. Baskınlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerdeki aramalarda 109'u altın olmak üzere Helenistik Geç Roma ve Roma erken dönemlerine ait, Bizans-Osmanlı dönemine ait geniş zaman aralıklarına sahip olabileceği düşünülen toplamda bin 227 sikke, 3 bin 232 adet geniş zaman aralıklarına sahip olabileceği düşünülen kağıt para olmak üzere toplam 4 bin 470 sikkeler, kağıt paralar ve objeler ele geçirildi.

Ele geçirilen sikkelerin bazılarının Bizans Dönemine ait olduğu, ön ve arka yüzlerinde; İmparator ve portreleri yer aldığı, ikona ve İsa betimleri yer aldığı belirtildi. Ayrıca bazılarında Latince ve Yunanca yazılar bulunan dönemin imparator ve imparatoriçelerinin portelerinin betimlendiği büyük ve küçük formlarda, bronz, bakır, gümüş malzeme niteliğinde olduğu ifade ediliyor.

Operasyon kapsamında yakalanan 5 şüpheli hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

YORUMLAR
500

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, İstanbul, Ocak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da tarihi eser operasyonu: Binlerce sikke ve obje ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:01 Dünyanın en zehirli yılanı bu yumurtalardan çıkıyor! İnsanların evlerine bile giriyorlar, yavruları bile fil devirecek kadar zehirli!
11:01 Vitor Pereira Fenerbahçe'den maaş almaya devam ediyor iddiası!
10:57 Fatura zamları geri alınacak mı? AK Partili Hamza Dağ, canlı yayında merak edilenleri cevapladı: Alınmayacak ama...
10:54 İslamiyet'e yönelen Meriç Erkan, bambaşka birine döndü
10:46 80 bin liralık elektrik faturasını paylaşan Mustafa Sandal isyan etti: Zamlar geri alınmalı
10:43 İşsizlik maaşı asgari ücreti geçti: Kimler işsizlik maaşı alabilir, ikinci kez almak mümkün mü?
10:31 Sevgililer günü için poz veren Eser Yenenler, kıyafetine yapılan yorumla deliye döndü
10:28 Ölüm sandalyesi! 2 yıl önce sandalyeye oturdu, bir daha kalkamadı! Yaşlı kadının bedeni o sandalyede bulundu
10:26 Falyalı nasıl suikaste uğradı: Şoförü yolda bozulan araç için durunca, kurşunlar yağmur gibi üstlerine yağdı!
10:25 Ata Demirer'in paylaşımına Adana ekibinden cevap geldi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 11:10:04. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da tarihi eser operasyonu: Binlerce sikke ve obje ele geçirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement