İSTANBUL'DA TARİHİ ESER OPERASYONU KAMERADA - Son Dakika

İSTANBUL'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda Bizans, Selçuklu , Osmanlı, Ermeni ve Milattan Önce 2. ve 1. Yüzyıl dönemlerine ait bin 134 parça tarihi eser ele geçirilirken, bir şüpheli gözletına alındı. Operasyon ise kameralara yansıdı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceden de tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirlediği bir şüpheliyi takibe aldı. Şüpheli A.E.G. hakkında Eylül 2017'de Üsküdar Silahtar Abdurrahman Ağa Camiinden çalınan 2 hat levhanın kendisinde olmasından dolayı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Kaçakçılık polisi, şüpheliyi takip ederek soruşturmayı derinleştirdi ve şüphelinin tarihi eser topladığını tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri, şüpheli A.E.G'ye yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

ÇOK SAYIDA ESER ELE GEÇRİLDİ

Ekipler, dün Şişli 'de 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda Bizans, Selçuklu, Osmanlı, Ermeni ve Milattan Önce 2. ve 1. Yüzyıl dönemlerine ait içlerinde Meryem Ana Çocuk İsa, Havarilerin resmedildiği ikonlar, Selçuklu motiflerinin işlendiği şamdanlar, Anadolu'nun tarihi geçmişini yansıtan ve döneminin nadir bulunabilen parçaları, taşınmaz kültür varlıklarından sökülmüş steller, sikke, çini ve bordür olmak üzere bin 134 tarihi eser ele geçirildi. Operasyon polis kameralarına da yansıdı.

TARİHİ ESERLER MÜZELERE TESLİM EDİLECEK

Ele geçirilen tarihi eserler ise Kaçakçılık Suçlarıyla Şube Müdürlüğü'nde sergilenmesinin ardından Ayasofya Müzesi Müdürlüğü, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğüne teslim edilecek.

Gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüphelinin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna muhalefet suçundan işlemleri Vatan Caddesi 'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.

Görüntü Dökümü

-------------

Operasyon görüntüleri

Bulunan tarihi eserler

Sikkelerin bulunması

tarihi eserlerin koruma altına alınması

Sergi görüntüleri

- İstanbul