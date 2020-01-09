İstanbul'da tarihi eser operasyonu kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da tarihi eser operasyonu kamerada - Son Dakika

İstanbul'da tarihi eser operasyonu kamerada

6 saat önce

İSTANBUL'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda Bizans, Selçuklu, Osmanlı, Ermeni ve Milattan Önce 2. ve 1. Yüzyıl dönemlerine ait bin 134 parça tarihi eser ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da tarihi eser operasyonu kamerada, System.String[]
İSTANBUL'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda Bizans, Selçuklu, Osmanlı, Ermeni ve Milattan Önce 2. ve 1. Yüzyıl dönemlerine ait bin 134 parça tarihi eser ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyon ise kameralara yansıdı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceden de tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirlediği bir şüpheliyi takibe aldı. Şüpheli A.E.G. hakkında Eylül 2017'de Üsküdar Silahtar Abdurrahman Ağa Camiinden çalınan 2 hat levhanın kendisinde olmasından dolayı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Kaçakçılık polisi, şüpheliyi takip ederek soruşturmayı derinleştirdi ve şüphelinin tarihi eser topladığını tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri, şüpheli A.E.G'ye yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

ÇOK SAYIDA ESER ELE GEÇRİLDİ

Ekipler, dün Şişli'de 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda Bizans, Selçuklu, Osmanlı, Ermeni ve Milattan Önce 2. ve 1. Yüzyıl dönemlerine ait içlerinde Meryem Ana Çocuk İsa, Havarilerin resmedildiği ikonlar, Selçuklu motiflerinin işlendiği şamdanlar, Anadolu'nun tarihi geçmişini yansıtan ve döneminin nadir bulunabilen parçaları, taşınmaz kültür varlıklarından sökülmüş steller, sikke, çini ve bordür olmak üzere bin 134 tarihi eser ele geçirildi. Operasyon polis kameralarına da yansıdı.

TARİHİ ESERLER MÜZELERE TESLİM EDİLECEK

Ele geçirilen tarihi eserler ise Kaçakçılık Suçlarıyla Şube Müdürlüğü'nde sergilenmesinin ardından Ayasofya Müzesi Müdürlüğü, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğüne teslim edilecek.

Gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüphelinin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna muhalefet suçundan işlemleri Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.


- İstanbul
Selçuklu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'dan Berfin'in yüzünü asitle yakan sanığa sert sözler: Namussuz, alçak
Cinsiyet değiştirme arifesindeki kadın, göğüsleri alındıktan sonra intihar etti Havalimanında olay çıkaran Aleyna Tilki'den açıklama geldi Ryan Babel, İstanbul'dan ayrıldı

Son Dakika Haberleri
20:50 Konya'nın 2 ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika
20:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü - Son Dakika
20:48 Nemrut Dağı'nda ayılara yem bırakmaya giden ekibi taşıyan araç kara saplandı - Son Dakika
20:48 Gaziantep'de Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 40 sikke ele geçirildi - Son Dakika
20:48 Lübnan Zeytune Araştırma Merkezi: Türkiye, Filistin davasını desteklemede olumlu rol oynuyor - Son Dakika
19:52 Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor - Son Dakika
19:05 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken olayda iğrenç detaylar! Sonradan tutuklanan 2 kişinin de cinsel istismar mağduru oldukları ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 20:57:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da tarihi eser operasyonu kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]