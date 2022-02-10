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İstanbul'da tarihi eser operasyonunda 4 bin 470 obje geçirildi - Son Dakika

İstanbul'da tarihi eser operasyonunda 4 bin 470 obje geçirildi

10.02.2022 11:24
İstanbul'da tarihi eser operasyonunda 4 bin 470 obje geçirildi

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda farklı dönemlere ait 4 bin 470 eşya ele geçirildi.

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda farklı dönemlere ait 4 bin 470 eşya ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser niteliği taşıyan eşyaların yasa dışı yollarla satışının yapılması ya da yurt dışına çıkarılmasını engellemek için çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından 28 Ocak-7 Şubat'ta, Büyükçekmece, Silivri, Bağcılar ve Kadıköy ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 109'u altın olmak üzere toplam 1227 sikke, çeşitli form ve ebatlarda 11 obje, geniş zaman aralıklarına sahip olduğu düşünülen 3 bin 232 kağıt para olmak üzere toplam 4 bin 470 eşya ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlı hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da tarihi eser operasyonunda 4 bin 470 obje geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da tarihi eser operasyonunda 4 bin 470 obje geçirildi - Son Dakika
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