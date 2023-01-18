İstanbul'da tarihi pasajda intihar girişimi: Canlı yayın için adeta yarıştılar - Son Dakika
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İstanbul'da tarihi pasajda intihar girişimi: Canlı yayın için adeta yarıştılar

18.01.2023 09:41

- İstanbul'da tarihi pasajda intihar girişimi: Canlı yayın için adeta yarıştılar Harbiye'de ailevi sorunları bulunan bir genç tarihi bir pasajın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu İkna çabaları sırasında yerli ve yabancı turistler canlı yayın yapmak için adeta yarıştı Polis...

- İstanbul'da tarihi pasajda intihar girişimi: Canlı yayın için adeta yarıştılar

Harbiye'de ailevi sorunları bulunan bir genç tarihi bir pasajın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu

İkna çabaları sırasında yerli ve yabancı turistler canlı yayın yapmak için adeta yarıştı

Polis amiri tarafından ikna edilen genç aşağıya indirildi

İSTANBUL - Harbiye'de ailevi sorunları olan 20 yaşındaki bir genç, işlek cadde üzerindeki tarihi pasajın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İkna çalışmalarını bazıları film izler gibi izlerken bazıları da sosyal medyada canlı yayın yapmak için adeta yarıştı. Şişli Asayiş Büro Amiri tarafından ikna edilen genç aşağıya indirilerek emniyete götürüldü.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Şişli Harbiye'de meydana geldi. İddiaya göre yakın zamanda askerlik görevini yapmak için birliğine katılacağı öğrenilen 20 yaşındaki Ertuğrul S., ailesiyle problem yaşamaya başladı. Sorunları nedeniyle bunalıma giren genç, işlek bir cadde üzerindeki tarihi pasajın çatısına çıktı.

Kimi film gibi izledi kimi canlı yayın yaptı

Çatının kenarında oturan genci gören çevredeki vatandaşlar, polis, sağlık ve itfaiye ekibine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yolun bir bölümünü güvenlik şeridi çekerek kapatırken, itfaiye ekipleri ise hava yastığı açarak tedbir amaçlı beklemeye başladı. Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu intihar girişiminde polis ekipleri çatıya çıktı. İkna çalışmalar sürdüğü esnada olayı gören bazı vatandaşlar refüjde bekleyerek film izler gibi girişimi izledi. Bazı yerli ve yabancı turistler ise cep telefonlarıyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Yaşanan o ilginç anlar ise İHA kameralarına yansıdı.

Polis amiri genci ikna edip indirdi

Dakikalar süren intihar girişimi esnasında gence su ve sigara verildi. Yapılan çalışmalar sonucunda genç, Şişli Asayiş Büro Amiri tarafından ikna edildi. Gence sarılan polis amiri ardından onu çatıdan aşağıya indirdi. Gözaltına alınarak Feriköy Polis Merkezi Amirliğine götürülen Ertuğrul S.'nin kısa bir süre sonra askerlik görevini yapmak için birliğine katılacağı, ailevi sorunları nedeniyle çatıya çıkıp girişimde bulunduğu öğrenildi. Emniyette adli işlemleri yapılan genç, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da tarihi pasajda intihar girişimi: Canlı yayın için adeta yarıştılar - Son Dakika

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