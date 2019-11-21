Son Dakika Haberleri: İstanbul'da tarihi yerler ve müzelerde 'ara tatil' yoğunluğu
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İstanbul'da tarihi yerler ve müzelerde 'ara tatil' yoğunluğu

6 saat önce

İSTANBUL'DA TARİHİ YERLER VE MÜZELERDE 'ARA TATİL' YOĞUNLUĞU(Havadan ek görüntü)

İSTANBUL'DA TARİHİ YERLER VE MÜZELERDE 'ARA TATİL' YOĞUNLUĞU(Havadan ek görüntü)

İstanbul'da tarihi yerler ve müzelerde 'ara tatil' yoğunluğu

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:57 Kaynak: DHA
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