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İstanbul'da tarihi yerler ve müzelerde 'ara tatil' yoğunluğu
6 saat önce
İSTANBUL'DA TARİHİ YERLER VE MÜZELERDE 'ARA TATİL' YOĞUNLUĞU(Havadan ek görüntü)
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:57 Kaynak: DHA
İSTANBUL'DA TARİHİ YERLER VE MÜZELERDE 'ARA TATİL' YOĞUNLUĞU(Havadan ek görüntü)
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