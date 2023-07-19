İstanbul'da tartışma kavgaya dönüştü, genç kız 2. kattan atladı - Son Dakika
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İstanbul'da tartışma kavgaya dönüştü, genç kız 2. kattan atladı

19.07.2023 11:49

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde abisi ve yengesiyle yaşayan genç kız, yengesiyle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce genç kız, hamile yengesine saldırdı. Abisi müdahale etmeye çalışırken genç kız, korktuğu için 2. kattan aşağı atladı. Camın altında bulunan tabela sayesinde yara almadan kurtulan genç kızın yengesi ise fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili şikayetçi olunmadığı belirtildi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde abisi ve yengesi ile yaşayan genç kız yengesiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken genç kız iddiaya göre hamile yengesine tekme tokat saldırdı. Araya girerek ayırmaya çalıştığı ileri sürülen abisinden dayak yemekten korkan genç kız 2. kattan aşağı atladı. Genç kız camın altında bulunan tabela sayesinde yara almadan kurtulurken fenalaşan yenge ise tedbir maksatlı hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yengesi ve abisiyle birlikte yaşayan genç kız yengesiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken genç kız hamile olan yengesine tekme tokat saldırdı. Ayırmak için müdahale eden abisi ise genç kıza saldırmak için harekete geçtiği esnada genç kız abisinden korktuğu için 2. kattan aşağı atladı. Genç kız camın altında bulunan tabela sayesinde yara almadan kurtulurken hamile olan yenge ise fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hamile olan yenge ve camdan atlayan genç kız tedbir makasatlı hastaneye kaldırılırken şahısların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Sultangazi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da tartışma kavgaya dönüştü, genç kız 2. kattan atladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da tartışma kavgaya dönüştü, genç kız 2. kattan atladı - Son Dakika
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