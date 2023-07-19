İstanbul'da tartışma kavgaya dönüştü, genç kız 2. kattan atladı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde abisi ve yengesi ile yaşayan genç kız yengesiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken genç kız iddiaya göre hamile yengesine tekme tokat saldırdı. Araya girerek ayırmaya çalıştığı ileri sürülen abisinden dayak yemekten korkan genç kız 2. kattan aşağı atladı. Genç kız camın altında bulunan tabela sayesinde yara almadan kurtulurken fenalaşan yenge ise tedbir maksatlı hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yengesi ve abisiyle birlikte yaşayan genç kız yengesiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken genç kız hamile olan yengesine tekme tokat saldırdı. Ayırmak için müdahale eden abisi ise genç kıza saldırmak için harekete geçtiği esnada genç kız abisinden korktuğu için 2. kattan aşağı atladı. Genç kız camın altında bulunan tabela sayesinde yara almadan kurtulurken hamile olan yenge ise fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hamile olan yenge ve camdan atlayan genç kız tedbir makasatlı hastaneye kaldırılırken şahısların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL