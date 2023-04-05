İstanbul'da tartıştığı annesini kaynar suyla yakıp bıçaklayan kadın yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da tartıştığı annesini kaynar suyla yakıp bıçaklayan kadın yakalandı

05.04.2023 12:33
İstanbul'da tartıştığı annesini kaynar suyla yakıp bıçaklayan kadın yakalandı

Küçükçekmece'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın, çıkan tartışmada yüzüne kaynar su döktüğü annesini kolundan bıçaklayarak yaraladı.

Küçükçekmece'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın, çıkan tartışmada yüzüne kaynar su döktüğü annesini kolundan bıçaklayarak yaraladı.

İnönü Mahallesi'ndeki evdelerinde S.E. ile annesi H.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.E'nin eşi araya girerek, ikiliyi ayırmaya çalıştı. S.E, bu sırada annesinin üzerine kaynar su fırlattı.

Sıcak su yüzüne gelen H.E. ile eşi yaralanırken şüpheli, evde bulunan bıçakla annesini kolundan yaraladı.

Dışarı çıkarak evlerini yakacağını da söyleyen S.E, olay yerine gelen polis ekiplerince yakalandı.

Anne H.E. ile eşi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Götürüldüğü emniyette, "intihara teşebbüs", "kasten yaralama" ve "tehdit" gibi suçlardan kaydı olduğu tespit edilen S.E, buradaki işlemlerinin ardından tedavisi yapılmak üzere bir hastanenin psikiyatr bölümüne sevk edildi.

Kaynak: AA
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Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da tartıştığı annesini kaynar suyla yakıp bıçaklayan kadın yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da tartıştığı annesini kaynar suyla yakıp bıçaklayan kadın yakalandı - Son Dakika
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