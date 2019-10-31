Son Dakika Haberleri: İstanbul'da tartıştığı arkadaşı tarafından öldürülen taksici Kocaeli'de defnedildi
Son Dakika Güncel İstanbul'da tartıştığı arkadaşı tarafından öldürülen taksici Kocaeli'de defnedildi

İstanbul'da tartıştığı arkadaşı tarafından öldürülen taksici Kocaeli'de defnedildi

6 saat önce

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından öldürüldüğü öne sürülen taksi şoförünün cenazesi Kocaeli'de toprağa verildi.

İstanbul'da tartıştığı arkadaşı tarafından öldürülen taksici Kocaeli'de defnedildi, System.String[]

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından öldürüldüğü öne sürülen taksi şoförünün cenazesi Kocaeli'de toprağa verildi.

Taksi şoförü Yunus Sancak'ın (60) cenazesi, Gebze ilçesindeki Tatlıkuyu Merkez Camisi'ne getirildi.

Sancak'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Gebze Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.

Olay

Şüpheli Y.K, taksi şoförü olan arkadaşı Yunus Sancak'ın kullandığı araçla önceki gece Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeki Taşköprü Caddesi'ne gelmiş, ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Y.K. silahla Yunus Sancak'a ateş etmişti.

Hastaneye kaldırılan Sancak, müdahalelere rağmen kurtarılamamış, cinayet şüphelisi Y.K. Esenyurt'ta gözaltına alınmıştı.

İstanbul, Kadıköy, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:00 Kaynak: AA
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